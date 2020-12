I den populære kultserie 'The Office' er Brian Baumgartner kendt som den akavede revisor Kevin Malone.

En rolle, som har skaffet skuespilleren en trofast skare af fans, og sikkert også er forklaringen på hans nyvundne succes, kan man høre i et interview på New York Times.

Baumgartner har nemlig fået sig et ekstrajob på platformen Cameo, hvor han sender videohilsner til folk mod betaling.

Og skal man tro medstifter og direktør for Cameo, så er det ikke så dårlig en forretning at have Baumgartner i folden.

Han er nemlig den, der tjener allerflest penge af de kendte, som sender videohilsner ud. Brian Baumgartner har angiveligt i løbet af et år tjent mere end en million dollar, hvilket svarer til lidt mere end 6,1 million danske kroner.

Vanity Fair, som har skrevet om Baumgartners indbringende bijob, har regnet ud, hvor mange fans, der har kunnet glæde sig over en video fra 'The Office'-skuespilleren.

Den 48-årige skuespiller tager nemlig 195 dollar per video. Lidt under 1200 danske kroner.

Og ifølge magasinets regnestykke, vil det sige at 5128 fans har modtaget en hilsen fra Kevin fra 'The Office'.

Hvis man ikke kan få nok af Baumgartners røst, er han også aktuel som stemme til den venlige bjørn Walter i Netflix-serien 'Skraldebil', som mange børnefamilier sikkert kender til.