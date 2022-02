Der var intet, der tydede på, at der var noget galt, da den amerikanske komiker og skuespiller Bob Saget gav det, der skulle vise sig at være hans sidste optræden.

Dagen efter – den 9. januar – blev han fundet død på sit hotelværelse i Orlando i delstaten Florida. Nu er dødsårsagen blevet afsløret.

Det oplyser hans familie i en udtalelse, som blandt andet er blevet sendt til magasinet People.

I udtalelsen lyder det, at skuespilleren, der især er kendt for sin hovedrolle i serien 'Hænderne fulde', døde på grund af et slag til hovedet - et såkaldt hovedtraume:

»Myndighederne er kommet frem til, at Bob døde som følge af en hovedskade,« lyder det:

»De har konkluderet, at han ved et uheld slog sit baghoved mod noget, ikke tænkte nærmere over det og gik i seng. Ingen stoffer eller alkohol var indblandet.«

Hovedskaden førte til, at Bob Saget ikke vågnede igen.

Arkivfoto af Bob Saget. Han blev 65 år. Foto: MICHAEL TRAN Vis mere Arkivfoto af Bob Saget. Han blev 65 år. Foto: MICHAEL TRAN

Han blev 65 år.

»Nu, hvor vi har den endelige konklusion fra myndighedernes efterforskning, mente vi, at det var det rigtige, at hans fans skulle høre konklusionen direkte fra os,« lyder det fra familien.

»Mens vi fortsætter med at sørge sammen, beder vi alle om at huske på den kærlighed og den latter, som Bob bragte til denne verden, og de ting, han lærte os alle: At være venlig mod alle, at lade de folk, du elsker, vide, at du elsker dem, og at møde svære tider med kram og latter.«

Bob Saget efterlader sig hustruen Kelly Rizzo og tre døtre, Aubrey på 34 år, Lara på 32, og Jennifer på 29, som han fik med eks-hustruen Sherri Kramer.

Umiddelbart efter det tragiske dødsfald gennemførte myndighederne en indledende obduktion, der ligeledes slog fast, at der ikke var noget, der tydede på, at hverken stoffer eller en forbrydelse var indblandet.

Aftenen forinden havde den populære komiker optrådt i Ponte Vedra Concert Hall nær Jacksonville til det, der skulle vise sig at blive hans sidste show.

Efterfølgende delte Bob Saget et billede af sig selv fra scenen på sin Twitter-profil, hvor han blandt andet også skrev følgende:

»Jeg havde ingen idé om, at jeg lavede et to timers set i aftes,« og tilføjede:

»Jeg er lykkeligt afhængig af det her igen. Tjek min hjemmeside ud for mine dato for optrædener i 2022.«