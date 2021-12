Alt godt kommer til den, der venter.

Det kan den seksårige dreng Bridger Walker konstatere. Og hvem er det nu Bridger Walker er?

Der er tale om den seksårige dreng Bridger Walker, som stillede sig mellem en aggressiv schæferhund og sin lillesøster. Bridger Walker blev bidt i ansigtet. Derfor stod han nu overfor en to timers lang operation og mere end 90 sting.

Bridger Walkers heltegerning gik i sin tid sejrsgang på de sociale medier, hvor Tom Holland, som spiller 'Spider-Man', også havde udtrykt sin respekt for hans heltegerning.

Udover at have udtrykt sin respekt havde han også lovet Bridger Walker, at han skulle komme til filmsettet til 'Spider-Man'.

Og for nylig gav Tom Holland Bridger Walker en ganske særlig oplevelse, som han nok ikke kommer til at glemme lige foreløbigt.

For den 6-årige dreng er stor fan af hele Marvel-universet, som blandt andet indeholder actionhelte som 'Iron Man', 'Captain America' og så selvfølgelig 'Spider-Man.

Og nu har Bridger Walkers far, Robert Walker, delt en video af sønnike, som sidder i favnen på Tom Holland iført sit Spider-Man-kostume, inden de via snore bliver løftet op.

Og begejstringen for både Tom Holland og Bridger Walker blandt farens følgere er ikke til at tage fejl af.

