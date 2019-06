Håret var blevet svært at børste på grund af diagnosen sclerose, så sønnen til skuespillerinde Selma Blair, 7-årige Arthur Blair, måtte igang med barbermaskinen.

'Tilbage til mine rødder,' står der i teksten under billedet på Instagram, hun deler af sønnen, der står foroverbøjet over hårpragten med et koncenteret blik på totterne.

46-årige Selma Blair, kendt fra film som 'Cruel Intentions', 'Legally Blond' og 'Browns Requiem', er diagnosticeret med den kroniske sygdom sclerose.

En sygdom i centralnervesystemet, der kan ramme alt fra synet til bevægelsen af arme og ben, og som betyder, at hun nu må støtte sig til en stok eller en særlig gå-cykel for at kunne bruge benene.

Vis dette opslag på Instagram People. #selmablair #arthursaintbleick . Back to my roots. #zen barber who still says butthole whenever given an opportunity. I love him. Et opslag delt af Selma Blair (@selmablair) den 14. Jun, 2019 kl. 2.46 PDT

Siden hun fik sygdommen diagnosticeret, er hun blevet udset som et forbilledligt eksempel på en bramfri og ærlig deling af sygdommens følger på de sociale medier.

I flere opslag deler hun hverdagen med sclerose, ofte med en god portion humor og kærlighed til sin 7-årige søn indblandet.

Og nu har hun altså endnu engang delt ud af sclerosens konsekvenser til hendes godt 1,5 millioner følgere.

En deling, der afføder positive kommentarer, som: 'Du giver mig håb' og 'Jeg kunne sidde her og læse dine opslag hele dagen. De er sjove, inderlige og opløftende. Tak' fra brugere.