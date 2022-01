Den seneste tid har været turbulent for Garrett Hedlund.

For få uger siden gik han og skuespilleren Emma Roberts nemlig fra hinanden. De to har været sammen siden 2019 og fik i december 2020 en søn sammen.

Men nu har endnu en nedtur ramt den 37-årige skuespiller. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

For Garrett Hedlund er nemlig blevet arresteret for at have været fuld i offentligheden.

Emma Roberts som Garrett Hedlund dannede par med indtil for få uger siden. Foto: DANNY MOLOSHOK

Hvad der gør ondt værre, er, at Garrett Hedlund tilbage i januar 2020 kom på kant med loven. Der kørte han nemlig bil, mens han var beruset.

Det resulterede i, at han kørte frontalt ind i en Nissan, hvor en kvinde og hendes tre børn sad i. Kvinden og de tre børn blev efterfølgende fragtet til hospitalet.

Kvinden i Nissanen sagsøgte Garrett Hedlund for de skader, som han pådrog hende og hendes børn.

Han blev arresteret samme aften, sigtet for spirituskørsel. Det indrømmede han blankt, da han kom for retten.

Derfor valgte retten at give ham en prøvetid på tre år. Det betyder som regel, ifølge TMZ, hvis man gør noget ulovligt, så kommer der nye problemer.

Det kan betyde, at han får en 'reel' straf for at have været fuld i offentligheden.

En repræsentant fra Franklin County TN Jail fortæller til TMZ, at han er blevet løsladt efter at have betalt 2.100 dollar, hvad der svarer til lidt over 13.000 kroner.

Garrett Hedlund skal for retten i marts måned.