Han var Hollywood-stjernen, der havde det hele. Udseendet. Karrieren. Smuk kone og børn og en eksotisk opvækst i det caribiske øhav.

Men når 2021 engang rinder ud, og en liste over årets skandaler skal skrues sammen, er det ham, der er ret sikker på en høj placering og også bliver svær at overgå, selvom der stadig er ni måneder tilbage. Armie Hammer og kannibalskandalen, som tilmed netop er blevet toppet med en dugfrisk voldtægtsanklage.

»Jeg vil brændemærke dig. Tatovere dig. Barbere dit hoved og beholde håret hos mig. Skære et stykke af din hud og tvinge dig til at stege det til mig,« stod der i en af de sms'er, som han angiveligt skulle have sendt til en tidligere kæreste, og som i den grad fik skandalen til at rulle verden over i starten af året.

Nu er kannibalisme heller ikke ligefrem hverdagskost. Og intet tyder på, at den 34-årige faldende stjerne Armie Hammer rent faktisk er kannibal. 'Blot' – som hans fortalere udtrykker det – at der er tale om en meget dyster fantasi, som ikke er unormal for de, der foretrækker knap så hverdagsagtig sex.

Arnie Hammer mens han stadig var inde i Hollywoods varme. Her i selskab med Leonardo DiCaprio og Clint Eastwood. Foto: FRED PROUSER Vis mere Arnie Hammer mens han stadig var inde i Hollywoods varme. Her i selskab med Leonardo DiCaprio og Clint Eastwood. Foto: FRED PROUSER

Men at Armie Hammer ikke har sine mørke sider fra fremmede, vidner hans stamtræ om. For kradser man bare lidt i overfladen, er familien leveringsdygtige i mord, spionage, forfalskninger, hvidvask, stoffer og sexlege.

Eller som hans tante Casey har udtrykt det:

»Jeg begyndte at se 'Successions', og jeg var nødt til at afbryde den, for det eneste, jeg tænkte, var: 'Åh gud, det er min familie',« sagde hun med reference til den populære HBO-serie, som handler om en sygt rig familie og deres lige så syge adfærd og handlinger.

Det var tipoldefar Dr. Julius Hammer, en russisk immigrant, der for omkring 100 år siden lagde fundamentet med manddrab. Og mens han afsonede i det berygtede Sing Sing-fængsel i New York, tog sønnen Armand over og fik – med lidt hjælp fra Stalin og Lenin – stykket en solid virksomhed sammen.

Oldefar Dr. Armand Hammer var ikke mindst kendt for sin enorme kunstsamling. Her ses han med et styk Gauguin. Foto: MIKE SPRAGUE Vis mere Oldefar Dr. Armand Hammer var ikke mindst kendt for sin enorme kunstsamling. Her ses han med et styk Gauguin. Foto: MIKE SPRAGUE

Men det var først, da han giftede sig med en ufattelig rig kvinde og brugte af hendes penge, at han for alvor blev en succesfuld forretningsmand. Han havde eget Boeing 727-fly, en enorm kunstsamling og var venner med såvel prins Charles som flere præsidenter.

Det var med ham, at balladen for alvor startede.

For da den stenrige Armand Hammer døde i 1990, varede det ikke længe, før hans meritter blev set efter i sømmene. Og de var flossede.

Udadtil var han filantrop, men bag facaden hvidvaskede han penge, finansierede spionage, forfalskede Fabergé-æg samt efterlod sig en mindre hær af elskerinder.

Armand Hammer var ven med kongelige og præsidenter. Og et hav af Hollywoodstjerner. Her ses han med skuespiller Paul Newman. Foto: MARIA BASTONE Vis mere Armand Hammer var ven med kongelige og præsidenter. Og et hav af Hollywoodstjerner. Her ses han med skuespiller Paul Newman. Foto: MARIA BASTONE

Og som om det ikke var nok, viste hans formue – som af Forbes var estimeret til at 180 millioner dollar – sig kun at være på 40. Som tilmed såede en så bitter splid i familien, der i dag – 30 år efter – stadig ikke er ovre.

For ikke alene blev hans eneste søn, Julian, som i øvrigt på sin 26-års fødselsdag slog en mand i ihjel, stort set forbigået i testamentet. Det samme blev alle elskerinderne, der var blev lovet guld og grønne skove for lang og tro tjeneste.

I stedet blev det barnebarnet Michael Hammer – søn af Julian og bror til Casey – der arvede hele butikken.

Michael Hammer er også far til den nu skandaleramte Armie Hammer. Og med en hustru, som er stærkt troende, kunne han have været den, der fik kastet et positivt lys over stamtræet.

Men sådan skulle det ikke gå. I Michael Hammers kølvand finder man svindel med fondsmidler, pengesmugling, skatteunddragelse, forfalskede malerier, alkohol og stofmisbrug. Og et knap så kristent sexliv.

Det overraskede mig ikke det mindste Tidligere ven om Michael Hammers 'sextrone'

Adskillige medier har beskrevet den 'sextrone', Michael Hammer pralede med at have stående i firmaets hovedkvarter.

Angiveligt er der tale om en stol med hul i sædet, et bur og en krog nedenunder. På et foto skulle en storsmilende Michael sidde på tronen, mens en blond kvinde befinder sig inde i buret.

»Det overraskede mig ikke det mindste,« skulle en tidligere ven til Michael Hammer have kommenteret.

Og nu er det altså en ny gren på det stamtræ, der gør sig lovlig bemærket. Sønnen Armie Hammer, der de seneste måneder er blevet beskyldt for ikke alene kannibalisme, men også sadistisk og skadende adfærd samt psykiske overgreb.

Så lykkelige så de ud, Armie Hammer og hans smukke hustru Elizabeth Chambers. Nu er de skilt. Foto: Chris Delmas Vis mere Så lykkelige så de ud, Armie Hammer og hans smukke hustru Elizabeth Chambers. Nu er de skilt. Foto: Chris Delmas

»Han sagde, at han ville brække mit ribben af, grille det og spise det. Fuck, det var underligt,« som en ekskæreste har fortalt.

Tidligere på ugen kom beskyldningen om voldtægt så oveni. Men reaktionen fra Armie Hammer og hans advokat er den samme, som til alle de øvrige beskyldninger:

»Intet er foregået uden deres samtykke.«

Kilder: Vanity Fair, Washington Post