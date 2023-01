Lyt til artiklen

Hun er skuespiller, blogger, podcastvært og forfatter – ja cv'et er langt for Anne Sofie Espersen.

Og nu kan hun også kalde sig for presserådgiver for Landbrug & Fødevarer fra 1. februar.

Det afslører hun i et opslag på sin Instagram-profil.

»Det er med stor stolthed og taknemmelighed, jeg kan sige, at jeg om et par uger påbegynder et nyt kapitel i mit arbejdsliv, hvor jeg får lov til at sætte helt andre kompetencer i spil,« skriver hun.

Anne Sofie Espersen blev i 2019 diagnosticeret med den autoimmune sygdom sklerose. En diagnose, som hun tidligere til B.T. har fortalt var svær at acceptere. Sklerosen blev et wakeupcall – nu har hun nemlig lagt sine vaner om.

Den 49-årige skuespiller har medvirket i en lang række film og tv-serier som 'Borgen', '2900 Happiness', 'Hvidsten gruppen' og julekalenderen 'Ludvig og Julemanden'.

Men med det nye karriereskifte lader det til, at skuespillet kommer til at fylde mindre. Dog fortæller hun i opslaget, at hun »stadig tager telefonen«, når det kommer til skuespilkarrieren.

»How do you like them apples?!!« afslutter hun i opslaget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Anne Sofie Espersen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.