Anne Louise Hassing spiser vegansk og er buddhist. Hun har taget flere sundhedsuddannelser blandt andet hormonterapeut, healer, og snart kan hun føje en yogauddannelse til sit cv. Ved første øjekast er hun feminin, blød og blid.

Umiddelbart var det ikke oplagt, at hun ville sige ‘ja tak’, da hun blev spurgt, om hun ville være med i tv-programmet ‘12 uger i helvede’, hvor seks kendte danskere tager i hardcore bootcamp.

På tre måneder skal de komme i deres livs form. Kuren er en restriktiv kostplan kombineret med to timers powerwalk og hård styrketræning – hver dag.

Anne Louise Hassing er påmindelsen om, at man aldrig skal skue hunden på hårene. For hun sagde ja – og hun gennemførte.

Anne Louise Hassing deltog i Kanal 5 programmet '12 uger i helvede' og har aldrig følt sig stærkere. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anne Louise Hassing deltog i Kanal 5 programmet '12 uger i helvede' og har aldrig følt sig stærkere. Foto: Bax Lindhardt

»Det er den fedeste følelse at være stærk,« siger hun, flexer med et stort grin musklerne på sin venstre overarm og fastslår:

»Tilbuddet var perfekt timing for mig. Jeg trængte til et skub.«

Et skub væk fra overgangsalderen og de forandringer i kvindekroppen, der følger i dens kølvand – blandt andet tendensen til, at muskelmassen svinder og erstattes af fedt – især på maven.

»Der er intet galt med at være blød, rund og feminin, og jeg var da også begyndt at tænke på at købe nogle bløde kimonoer … Men jeg var ikke klar til at gå konevejen – endnu,« siger hun med et bredt smil.

Rundt om Anne Louise Hassing 54 år.

Skuespiller.

Desuden uddannet blandt andet hormonterapeut, healer og snart yogainstruktør.

Mor til Mingus på 17 år.

Aktuel i tv-programmet '12 uger i helvede', der kan ses på Kanal 5.

Netop nu i gang med optagelser til niende sæson af 'Badehotellet'.

Har tidligere blandt andet spillet store roller i 'Kærlighedens smerte', 'Idioterne' og 'Krøniken'.

Derfor sagde den 54-årige skuespiller ja tak til at gå i træningslejr, men hun fik et chok, da det gik op for hende, hvor meget projektet krævede.

I 84 dage skulle deltagerne følge en kostplan med fokus på protein og faste – 16 timer dagligt. Alene det, at alle – uanset køn og alder – skulle spise samme mængde mad, undrede hende.

»Det stred fuldstændigt mod alt, hvad jeg ved, er sundt. I det ayurvediske system, som yoga er funderet på, er jeg Vatta-typen, og jeg kan slet ikke tåle at faste. Så jeg var dybt skeptisk.«

De første mange uger havde hun modstand både på kostplan og træningen.

Anne Louise Hassing holder fast i de styrketræningsøvelser, hun lavede hver dag i de 12 uger, men har også fået mod på at vandre og drømmer om at bestige et bjerg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anne Louise Hassing holder fast i de styrketræningsøvelser, hun lavede hver dag i de 12 uger, men har også fået mod på at vandre og drømmer om at bestige et bjerg. Foto: Bax Lindhardt

Hun har aldrig brudt sig om hård træning, hvor hjertet hamrer og sveden springer.

»Jeg havde bildt mig selv ind, at motion i min alder skal være rolig. Men nu trænede jeg, så jeg blev ildrød i hovedet. For jeg kunne ikke svede og følte mig spærret inde i en overophedet krop.«

Modstanden blev ikke mindre, da den personlige coach, Tor Andersen, kritiserede hendes powerwalk for at være for slatten. Men så skete der noget.

»Der for en djævel i mig: ‘Nu skal du se løjer’, tænkte jeg, og så gik jeg all in.«

I dag vil hun gå så langt som til at sige, at hun er blevet ‘afhængig af tonsetræning’.

Jeg tror, det her kommer til at forandre resten af mit liv Anne Louise Hassing

Hun kan tage 20 push ups af dem, hvor hun står på tæer i planken og sænker næsen helt ned til jorden. Hun kan tage 40 maverulninger med hjul, og til en fest forleden imponerede hun selskabet med at tage 10 pull ups, hvor hun trækker sin egen vægt op i armene.

Hun går stadig 10.000 skridt om dagen, nogle dage hurtigt, nogle dage i et tempo, der bedre ‘nærer kunstnersjælen’.

Selvom det aldrig var målet, er hun glad for, at forandringen også kan ses på vægten. I løbet af de 12 uger tabte hun 10 kilo.

»Det er fem poser mel. Det er en lettelse, og jeg har fået meget mere energi – også til at dyrke yoga.«

En del af træningen gennem de 12 uger var en times powerwalk hver morgen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En del af træningen gennem de 12 uger var en times powerwalk hver morgen. Foto: Bax Lindhardt

Selvom Anne Louise Hassing i mange år har levet sundt, beskriver hun ændringen som ‘frisættende’.

»Før dyrkede jeg hormonyoga, spiste kolo-enorme mængder af kål og skulle have mine juicer – både en grøn og en rød hver dag. Jeg syntes selv, jeg havde fundet en mega god balance, men set i bakspejlet var jeg nok blevet lidt afhængig af alle de gode ting. Det at leve sundt kan jo faktisk blive meget restriktivt, uden man opdager det.«

Hun føler sig mere fri nu.

»Jeg spiser ikke længere bjerge af kål, og i går spiste jeg en croissant. Det er, som om jeg har knækket koden og har fået et mere sundt forhold til, at jeg kan spise lidt af det hele.«

Hun vil holde fast i den gode form og blive ved med at træne – både blødt og hårdt.

»Jeg tror, det her kommer til at forandre resten af mit liv.«