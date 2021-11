Ann Eleonora Jørgensen blev erklæret kræftfri tidligere på året.

Før det var hun syg i et helt år, før lægerne gik med til at lade hende få en biopsi, der viste forstadier på brystkræft, fortæller den 56-årige skuespillerinde nu til Berlingske.

»Fra da af var jeg ikke i tvivl. Det her var ikke bare forstadier til cancer – det var mere. Det kunne jeg mærke i min krop. Så brystet blev fjernet, og da prøverne fra biopsien kom tilbage 10 dage senere, havde de ikke bare fundet forstadier. Jeg havde den ekstremt aggressive HR2 positiv, østrogenreceptor positiv cancer,« afslører Ann Eleonora Jørgensen til dagbladet.

Her sender hun samtidig en stikpille til de læger, der glemmer at lytte. For midt i al mørket frydede hun sig samtidig over, hun havde haft ret hele tiden.

Skuespiller Ann Eleonora Jørgensen Foto: Søren Bidstrup Vis mere Skuespiller Ann Eleonora Jørgensen Foto: Søren Bidstrup

Ann Eleonora Jørgensen havde brystsmerter, konstant brystbetændelse, og brystet voksede sig så stort, at betændelsen begyndte at sive ud. Hun var træt og bleg, og alligevel blev hun ikke hørt under nogen af sine utallige lægebesøg.

Og selvom hun i dag er kræftfri, så mærker hun stadig til sygdommen.

»Jeg tror ikke, at man kan begribe, hvor lange tråde sådan en diagnose trækker ind i familier og børn. Og jeg ved ikke, om vi nogensinde slipper det helt her i familien. Det sidder i os som en bevidsthed om, at vi kan miste hinanden, og at det kan ske meget pludseligt. Vi er ellers en meget talende familie, men det her endte mere som en stilhed mellem os,« siger skuespillerinden til Berlingske.

Ann Eleonora Jørgensen er gift med pressechefen Rasmus Windfeld, som hun har den 17-årige søn Osvald Windfeld med.

Derudover har hun datteren Carla Feigenberg på 27 år med eksmanden Emmet Feigen­berg.

Ann Eleonora Jørgensen har spillet flere roller i både tv, film og teater.

Ikke mindst har hun vundet Robert-priser for rollerne som præstefruen Elisabeth i DR-serien 'Herrens veje' og som frisøren Karen i det romantiske komediedrama 'Italiensk for begyndere'.

Snart er hun aktuel i den danske Netflix-serie 'Nisser'.