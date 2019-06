Den amerikanske skuespiller Pauley Perette anklager nu igen sin tidligere kollega på tv-serien NCIS, Mark Harmon, for at have mobbet hende og været voldelig.

Den 50-årige skuespiller forlod tv-serien i fjor, efter hun i 16 år havde spillet rollen som kriminal-teknikeren Abby Sciuto i den populære tv-serie.

Det skriver VG. Hendes exit kom som et chok for fans, og mange spekulerede dengang i, hvorfor hun valgte at forlade serien. Senere fortalte hun på Twitter, at hun var blevet udsat for mobning og fysisk vold af sin kollega.

Anklagerne slutter dog ikke her. Forleden skrev hun på Twitter, at den 67-årige Mark Harmon skulle have været voldelig mod hende og andre kollegaer.

Skuespiller Mark Harmon. Foto: PAUL BUCK Vis mere Skuespiller Mark Harmon. Foto: PAUL BUCK

»Nej, jeg kommer ikke tilbage. Aldrig! Vær sød at lade være med at spørge. Jeg er bange for, at Harmon skal angribe mig. Jeg har mareridt om det,« skrev hun blandt andet.

Nogle timer senere lagde hun et billede ud af et øje, der er blevet syet, og som er gult og blåt. Sammen med billedet skriver hun, at hun gjorde alt for, at volden ikke skulle ske igen, og at hun mistede sit job på at sige fra.

Billedet og teksten er dog efterfølgende blevet fjernet fra Pauley Perettes Twitterprofil, og det vides ikke, hvem personen på billedet skulle være.

CBS, som producerer NCIS, har tidligere sagt til Fox News, at Perrette allerede et år, før hun forlod serien, havde klaget over forholdene på arbejdspladsen.

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You’ll love it!#HappyPlace Love y’all! — Pauley Perrette (@PauleyP) 7. juni 2019

»Vi så alvorligt på anklagerne og gjorde alt for at finde en løsning,« sagde en talsperson for CBS dengang.

NCIS følger de fiktive specialagenter hos NCIS, der løser mordgåder for USA's flåde og marineinfanteri.

NCIS står for Naval Criminal Investigative Service, på dansk Flådens Kriminalefterforskningstjeneste.

I Danmark bliver NCIS sendt på TV3 og 3+.