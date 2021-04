Skuespilleren Zachary J. Horwitz – bedst kendt som Zach Avery – er blevet anholdt i forbindelse med massiv svindelsag i Hollywood.

Den 34-årige skuespiller blev anholdt af FBI tirsdag i Los Angeles.

Ifølge adskillige amerikanske medier – heriblandt People og Los Angeles Times – har Zach Avery snydt og bedraget en lang række investorer for et samlet beløb på over 227 millioner dollar, hvilket svarer til godt og vel 1,43 milliarder danske kroner.

Ifølge FBI er Zach Avery anklaget for at have fabrikeret aftaler med streamingtjenester såsom Netflix og HBO for at få investorerne til at smide penge i hans filmselskab, 1inMM Capital LLC.

Ifølge anklageskriftet har FBI beskrevet sagen som en 'klassisk omgang ponzisvindel', hvilket er en bestemt type svindel, hvor svindleren snyder eksisterende investorer ved at få dem til at tro, at deres afkast kommer fra produktet, men hvor det i virkeligheden bare kommer fra nye investorer som i et slags pyramidespil.

Zach Avery stiftede sit filmselskab i 2013, og ifølge anklagerne skal svindleriet være begyndt allerede dengang.

Skuespilleren skal efter sigende have fabrikeret e-mails om falske filmaftaler med streaminggiganterne HBO og Netflix, som han så skal have videresendt til sine investorer for at få dem til at smide flere penge i hans filmselskab.

I 2015 skal han angiveligt have udarbejdet en falsk rapport til sine investorer, hvori der stod navnene på i alt 52 film, som hans filmselskab planlagde at distribuere i blandt andet Australien, Afrika, New Zealand og Sydamerika.

I rapporten blev investorerne desuden lovet et afkast på op mod 40 procent om året, men når afkastet skulle tilbagebetales, skal Zach Avery angiveligt have fabrikeret e-mail-korrespondancer med Netflix og HBO med redegørelser for, hvorfor betalingen ville blive forsinket.

Skuespilleren skal siden 2019 have misligholdt sin gæld til flere end 160 investorer, som han altså - før renter og lovet afkast - i alt skylder over 227 millioner dollar.

Zach Avery har spillet med i film som 'The Devil Below' fra 2021, 'You Are Not Alone' fra 2020 og 'Curvature' fra 2017, mens han ligeledes var på rollelisten som statist på Brad Pitt's anmelderroste film 'Fury'.

Han blev anholdt i sit hjem i Beverly Hills tirsdag morgen amerikansk tid og sigtet for svindel.

Dommeren i sagen har godkendt, at skuespilleren kan løslades mod en kaution på en million dollars på trods af, at anklagemyndigheden plæderede for, at der er risiko for, at han vil flygte ud af landet.

»Chancen for, at den anklagede har gemt penge væk, er ret høj,« lød det fra anklagemyndigheden i retten tirsdag.

Hverken Zach Avery eller dennes advokat har i skrivende udtalt sig om anklagerne.

Næste høring i sagen er sat til 13. maj.