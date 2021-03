Den amerikanske skuespiller Sharon Stone blev udsat for en grænseoverskridende handling tilbage i 2001.

Det skete i forbindelse med en brystrekonstruktion, hvor lægen skulle fjerne godartede svulster i hendes brystkasse. Svulster, der sammenlagt var større end hendes ene bryst alene.

Efter operationen vågnede Sharon Stone op og opdagede, at hun udover den oprindelige operation havde fået indsat brystimplantater, som havde gjort hendes bryster større.

Det skriver hun om i sin nye erindringsbog 'The Beauty of Living Twice' ifølge mediet People.

»Da jeg fjernede bandagerne fra min brystkasse, fandt jeg ud af, at jeg havde en hel størrelse større bryster, uden at jeg havde givet samtykke til det,« skriver 'Basic Instinct'-stjernen blandt andet i sin bog og fortsætter:

»Hertil svarede lægen bare, at han troede, at jeg ville se bedre ud med større og bedre bryster, der ville gå godt til størrelsen på mine hofter.«

Inden operationen havde hun luftet sine tanker vedrørende størrelse og udseende på brysterne.

Men parterne havde angiveligt på ingen måde aftalt, at brysterne skulle ændres.

Desværre for Sharon Stone var de godartede tumorerne langt fra det eneste, som skuespilleren måtte døje med i 2001.

I sin selvbiografi beskriver hun nemlig det dramatiske forløb, hvor hun både blev ramt af et slagtilfælde og en hjerneblødning, hvor hun på et tidspunkt lå på hospitalet og fik at vide af lægerne, at hun var tæt på at dø.

»Der var så stille i rummet. Når der er så stille, og der ikke er nogen, der løber rundt og prøver at hjælpe dig, det er der, du indser, hvor tæt døden er på, og hvor seriøst alting er,« fortalte hun i sin tid i et interview med Willie Geist i programmet 'Sunday Today' i forbindelse med markedsføringen af hendes selvbiografi.

Sharon Stones selvbiografi 'The Beauty of Living Twice' kan købes fra midten af april.