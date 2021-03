Fem måneder.

Det er så længe, at skuespilleren Tyler Posey formåede at holde sig væk fra alkohol og stoffer. Han er nemlig faldet af vandvognen.

Det fortæller den 29-årige 'Teen Wolf'-stjerne selv i podcasten 'Just for Variety'. Det skriver Page Six.

»Jeg er ikke ædru længere. Jeg er overhovedet ikke i nærheden af, hvor jeg gerne vil være,« siger han i podcasten.

Her fortæller han også, at han er ked af, at han er faldet i, fordi han følte, at han var kommet på rette vej.

»Lige siden jeg har var 14 år gammel, har jeg hæmmet min mentale sundhed ved at lade være med at håndtere ting og i stedet bare ryge hash, tage stoffer eller drikke alkohol, når jeg mødte modstand,« siger han og fortsætter:

»Den tid, jeg nåede at være ædru, følte jeg, at jeg blev mere moden og voksen, og det gav mig en muligheden for se de ting, jeg har ignoreret i årevis, i øjnene.«

Tyler Posey fortæller endvidere, at han var 'fuldstændig ædru' i fem måneder, og at han i de fem måneder brugte meget tid på at meditere og dyrke yoga.

Skuespilleren Tyler Posey er bedst kendt for sin rolle i tv-serien 'Teen Wolf'.

I podcasten sætter skuespillerinden også ord på sin seksualitet.

Tilbage i oktober 2020 afslørede han på 'OnlyFans'-profil, at han har en flydende identitet, hvilket betyder, at han nogle dage er tiltrukket af mænd og andre dage til kvinder.

Ifølge Tyler Posey var det en øjebliks-beslutning, der fik ham til at stå frem dengang.

»Jeg lavede en livevideo på OnlyFans, hvor de spurgte mig om, hvorvidt jeg havde været sammen med en mand, og så var jeg bare ærlig omkring det, fordi ingen havde spurgt mig om det før,« siger han og fortsætter:

»Jeg nåede ikke at tænke over, hvordan det ville blive modtaget, eller hvordan pressen ville reagere, men da jeg vågnede næste dag, stod jeg op til overskrifter om, at jeg var kommet ud af skabet som panseksuel, selvom jeg ikke selv havde udtrykt det på den måde.«