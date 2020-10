Ydmygelsen var stor, da en række billeder af Timothée Chalamet sidste år blev spredt vidt og bredt i de traditionelle medier og på de sociale af slagsen.

Hvad, der havde været en fantastisk oplevelse, endte med at blive et dårligt mindre for den 24-årige 'Call Me by Your Name'-skuespiller.

Det fortæller han i et stort interview med GQ Magazine.

Han og kæresten Lily Rose Depp – Johnny Depps datter – havde hevet et par dage ud af kalenderen for at nyde sydens sol og hinandens selskab på den italienske ø Capri.

Her et af de billeder, der blevet taget sidste år. Foto: CAPR Vis mere Her et af de billeder, der blevet taget sidste år. Foto: CAPR

Men de skulle hurtigt finde ud af, at de ikke var de eneste, der var taget et smut til området.

Mens de hyggede sig på en båd, lå paparazzi-fotografer på lur og fotograferede deres gøren og laden i løbet af dagen.

Parret vidste dog intet herom. Endnu.

»Den aften gik jeg i seng og tænkte, at jeg havde haft en af de bedste dage i mit liv. Jeg havde tilbragt dagen med én, jeg virkelig elskede, og da jeg lukkede øjnene, tænkte jeg, at det utvivlsomt havde været fantastisk,« fortæller han, før han fortsætter:

Her Lily-Rose Depp og Timothée Chalamet fotograferet sammen. I midten den australske instruktør David Michod. Foto: Alberto PIZZOLI Vis mere Her Lily-Rose Depp og Timothée Chalamet fotograferet sammen. I midten den australske instruktør David Michod. Foto: Alberto PIZZOLI

»Da jeg så vågnede op og så alle billederne, blev jeg flov. Jeg lignede en knold og var helt bleg.«

Flere undrede sig efterfølgende over, hvorvidt kærlighedsseancen på båden var en del af et PR-stunt. Det afviser skuespilleren dog blankt:

»Et PR-stunt? Tror I, jeg har lyst til at se sådan ud foran jer alle?«

Parret havde datet knapt et år, da billederne blev taget. De havde netop afsluttet optagelserne til 'The King', hvor de begge spillede med.

I dag er Timothée Chalamet og Depp-datteren ikke længere sammen. Baggrunden herfor og andre detaljer fra forholdet holder han for sig selv. I maj kunne han dog i et interview med Vogue fortælle, at han atter var single.

Siden er han blevet set sammen med den mexicanske skuespillerinde Eiza González. Igen er det paparazzi-fotografer, der har været på spil og fanget parret midt i et kys.