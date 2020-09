Bølgerne gik højt torsdag aften i DR-programmet ‘Debatten’, hvor TV 2-vært Sofie Linde tørnede sammen med Pia Kjærsgaard (DF) i en debat om ligestillingen.

»Du gør dig selv til offer,« lød det skarpt fra Pia Kjærsgaard, der ikke havde meget til overs for, at Sofie Linde havde brugt 'Zulu Comedy Galla' som scene for at afsløre en #Meetoo-historie.

Baggrunden for debatten var Sofie Lindes afsløring under showet, hvor den blonde vært fortalte, at hun som 18-årig i DR blev udsat for, at en magtfuld chef havde truet med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob.

Historien har haft massiv fokus i medierne de seneste dage, hvor mange roser Sofie Linde for at stå frem - og for i sin tid at have sagt fra.

Sofie Linde havde mange stærke budskaber under dette års 'Comedy Galla'. Foto: Martin Sylvest

Men andre er også kritiske for den nu 30-årige vært.

Nogle mener, at hun har sat hele DR’s medarbejderkultur under mistanke, andre mener, at hun gør mere skade end gavn ved ikke at nævne navnet på den pågældende chef - mens komikeren Uffe Holm var skuffet over, at Sofie Lindes alvorlige tale ødelagde en sjov aften.

I ‘Debatten’ fortalte Linde, at hun syntes, det var enormt problematisk, at fokus var skiftet fra indholdet i hendes tale:

»Jeg er overrasket over, hvordan det føles at stå og være den, der siger noget. Jeg er overrasket over, at debatten hele tiden forholder sig til min troværdighed,« lød det fra Linde, der også var blevet anklaget for bare at ville have opmærksomhed.

»Men vi har snakket ekstremt lidt om sexisme i det hele taget, om hvorvidt det findes. Jeg påstår, at det fandtes, da jeg var der - og jeg påstår, at der stadig er en grund til at fortælle de yngre generationer, at man godt må sige nej,« sagde hun videre.

Hos Pia Kjærsgaard var der dog ikke meget sympati for Sofie Linde. DF-politikeren synes - ligesom kritikerne - at Linde havde brugt sig selv for meget i sin tale.

»Man må jo også have gjort sig nogle tanker, når man går op i et show, som er baseret på noget helt andet, end at man skal afsløre det, som du så afslørede,« lød det fra Kjærsgaard, der beskyldte Linde for at gøre sig selv til offer.

Sofie Linde synes ikke, at hun gør sig selv til offer, fortalte hun Pia Kjærsgaard. Foto: liselotte sabroe

»Nej, jeg gør ikke mig selv til offer. Men jeg fortæller dig, hvordan det er at stå her, hvor jeg er,« svarede Sofie Linde.

Afsløringen af blowjob-truslen var dog ikke det eneste, som Sofie Linde havde sagt som vært på ‘Comedy Galla’, som Pia Kjærsgaard var utilfreds over.

I sin tale var Sofie Linde også kommet ind på ligestilling, hvor hun fremhævede, at det var et problem, at kvinder ikke fik det samme i løn som mænd, hvorefter hun kom med en personlig anekdote om, at hun ikke kunne få lige så meget i løn som X factor-dommer Blachmann.

Og det var tilsyneladende også for meget for Pia Kjærsgaard:

»Vi skal passe på, at vi ikke sætter kvinder op mod mænd og omvendt,« sagde hun og tilføjede:

»Nu ved man jo godt, at Blachmann ligesom er ikonet på X-factor. Og du må jo et eller andet sted have været tilfreds med din løn, for du sagde jo ja tak og optrådte, og så brokkede du dig bagefter,«

Sofie Linde kan dog glæde sig over, at hun har fået medvind fra andre kanter.

I et interview med Berlingske fortæller de tre kendte mediekvinder; Mette Walsted Westergaard, Miriam Zesler samt Ditte Okman, at de alle har oplevet lignende sexistiske episoder i mediebranchen - og at de derfor synes, at det er en vigtig debat, som Linde rejser.