Anders Matthesen Production ApS har netop holdt ordinær generalforsamling og kan præsentere et million-overskud at gå på sommerferie på.

Selskabet, der officielt er ejet af standupkomiker og multikunstner Anders Matthesens kone og manager Cemille Matthesen, kom ifølge den seneste årsrapport kom ud af 2017 med et overskud på cirka 1,8 millioner kroner. Det er små 200.000 kroner mindre end i 2016, men stadig nok til, at den samlede egenkapital i selskabet nu er steget til 13,2 millioner kroner, hvor den lød på 11,5 millioner kroner i 2016.

Cemille Matthesen oplyser til BT, at Anders Matthesen ikke kommenterer sine selskaber eller økonomi, man skal derfor tage forbehold for dele af privatøkonomien, der ikke er offentlig tilgængelig.

I årsrapporten er resultatet ’tilfredsstillende’, og man forventer ’et positivt resultat for det kommende år’.

Anders Matthesen har gennem 25 år bygget sit publikum op, så han favner så bredt som muligt. Han brød igennem på klubberne i 90'erne, blev et børnehit med 'Terkel i knibe', fik de voksnes opmærksom som Simon Spies og sidste år indtog han YouTube-generationen med karakteren Jannik Rundholdt.



Den 42-årige komiker, der har lavet standup siden 1993, optrådte senest med et stort onemanshow i 2016, hvor han var på turné med showet ’Shh’. Samme år udsendte han børnebogen ’Ternet Ninja’, der blev en bestseller med over 20.000 solgte eksemplarer.

I år er Anders Matthesen aktuel med sit stort anlagte 25-års-jubilæumsshow i Royal Arena og Jyske Bank Boxen, og derudover har han til december premiere på biograffilmen ’Ternet Ninja’, der er en animationsudgave af den føromtalte børnebog, så der er flere gode grunde til, at økonomien vil vokse yderligere i løbet af 2018.

Anders Matthesen var i starten af karrieren i stald hos bookingbureauet FBI. I takt med sin stigende popularitet gik han solo og hyrede for cirka 10 år siden Cemille Matthesen til at stå for forretningsdelen.

De styrer i dag deres to-mandsfirma fra en to-etagers ejendom på Frederiksberg. Cemille Matthesen har to børn fra et tidligere forhold, og så har de deres fælles søn Spencer.