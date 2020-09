Saszeline Emanuelle Dreyer har delt særdeles kontroversielt indhold på sin Instagram-profil.

Indhold, som nu har gjort, at en af hendes samarbejdspartnere har droppet hende i deres promovering. Det skriver Se og Hør.

Det drejer sig om skønhedsklinikken N'AGE, som fortæller, at det er dem, der har truffet valget.

»Vi har læger og sygeplejesker ansat, og der må aldrig kunne såes tvivl om vores ståsted i forhold til lægevidenskaben,« siger administerende direktør for skønhedsklinikken Sanne Lønskov til Se og Hør.

Saszeline Dreyer har delt indhold, som spekulerer på, om Microsoft-stifter Bill Gates vil indsætte microchips i folk, hvis man lader sig vaccinere for Covid-19. Hun meldte desuden klart ud i en historie på Instagram, at hun i det hele taget ikke er meget for vacciner.

'Jeg tror på moder jord. Ikke på medicin, ikke på vacciner,' skrev den tidligere S.O.A.P.-sangerinde.

Desuden har den 38-åige kendis, som er mor til to, anfægtet, om en mulig fremtidig vaccine mod den verdensomspændende pandemi i det hele taget er en god idé, fordi den måske kan være dårlig for helbredet.

Se og Hør har kontaktet Saszeline Dreyer for en udmelding.