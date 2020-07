Skønhedsdronningen Daniella Álvarez har fået amputeret sit ene ben.

Den 32-årige tidligere 'Miss Colombia' skulle have foretaget en rutineoperation for en knude i maven, men der opstod komplikationer.

Og efter adskillige operationer i løbet af to måneder, blev den nederste del af hendes venstre ben så amputeret. Det skriver Today.

Amputeringen skete for to uger siden, og skønhedsdronningen, der vandt 'Miss Columbia' i 2011 og deltog i 'Miss Universe' året efter, har løbende opdateret sine 2,5 millioner Instagram-følgere om sin genoptræning.

Vis dette opslag på Instagram Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños! @reebokcolombia @ottobockandina Et opslag delt af Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) den 25. Jun, 2020 kl. 6.21 PDT

Det seneste døgns tid har Daniella Álvarez så trukket overskrifter i medier verden over - heriblandt amerikanske E! og norske Dagbladet.

Det skyldes, at den tidligere skønhedsdronning har delt en opsigtsvækkende video.

Selvom det kun er få uger siden, at hun fik amputeret sit ben, er den columbianske skønhed nemlig allerede tilbage på dansegulvet.

I videoen kan man se hende danse rundt med sin bror, Ricki, til Elvis Crespos sang 'Besos de Coral'.

Vis dette opslag på Instagram No importan las dificultades! Debemos ser resilientes en la vida !! #enrumbatecondaniella Et opslag delt af Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) den 5. Jul, 2020 kl. 5.25 PDT

'Vanskeligheder betyder ingenting. Vi bliver nødt til at være fleksible i livet,' skriver Daniella Álvarez til videoen.

Skønhedsdronningen har tidligere fortalt, at hun til rutineoperationen, der gik galt, blot skulle have fjernet en lille knude på størrelse med en mønt.

Lægerne opdagede dog, at knuden påvirkede hendes hjerte, og derfor måtte hun igennem yderligere operationer.

Efter flere komplikationer besluttede lægerne, at benet skulle amputeres, så der ikke opstod yderligere komplikationer.

Daniella Álvarez har løbende skrevet på sociale medier, at hendes håb er, at hun i fremtiden kan lave de samme ting som før amputeringen.

'Jeg elsker min krop ligeså meget som før. Jeg er glad for at være i live og klar til at møde alle udfordringer, der kommer min vej i mit nye liv,' lyder det i tidligere opslag fra skønhedsdronningen.