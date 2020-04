Det kan godt være, at det tidligere kendispar Lene Nystrøm og Søren Rasted ikke længere er mand og kone, men de arbejder stadig sammen om økonomien.

I hvert fald har eks-parret, der til sammen udgør halvdelen af det legendariske band Aqua, sidste år tjent kassen i deres fælles anpartsselskab SL Holding af 28.04.2004.

Det viser selskabets seneste regnskab ifølge Se og Hør.

Ifølge regnskabet nåede overskuddet i Lene Nystrøms og Søren Rasteds anpartsselskab op på knap fire millioner kroner i 2019. Det skyldes blandt andet, at året var et vældigt godt et af slagsen for datterselskaberne.

Søren Rasted og Lene Nystrøm med Aqua-kollegaen René Dif. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Søren Rasted og Lene Nystrøm med Aqua-kollegaen René Dif. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

50-årige Søren Rasted og hans fire år yngre ekshustru kunne sidste år hæve hele 2,8 millioner kroner i løn, hvilket ifølge ugebladet er mere end en fordobling i forhold til 2018.

Derudover valgte det skilte kendispar at udbetale et samlet udbytte på intet mindre end 14,2 millioner kroner, hvilket altså giver dem hver især over syv millioner kroner.

De 14,2 millioner kroner, parret har valgt at udbetale i udbytte, svarer til omkring totredjedele af selskabets nettoformue, der ved årets udgang lød på 20,7 millioner kroner.

Lene Nystrøm og Søren Rasted blev gift i 2001 og skilt i foråret 2017. De har børnene India og Billy sammen.