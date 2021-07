Felix Smith og ekskonen Marie Beatrix Schmidt har sat familiens hjem i Bagsværd til salg.

Det skriver tv-værten i et opslag på Instagram.

'Vores hus skal sælges,' starter Felix Smith.

'Som mange af jer måske ved, er vi blevet skilt, og jeg har nu fundet et nyt sted at bo, tæt på Marie og børnenes skole. Det har hele tiden været planen, at vi skal bo tæt på hinanden, så vi går glip af så lidt som muligt, og drengene har os tæt på hele tiden,' uddyber han.

Felix Smith og kokken Marie Beatrix Schmidt har sønnerne Theodor på 12 år og Arthur på 6 år sammen.

Felix Smith har senest været tv-vært på Kanal 5-programmet 'Top Gear', og senest er han set på skærmen som deltager i 'Over Atlanten', hvor optagelserne sluttede i februar 2021.

Det var lige efter hjemkomsten fra Kanal 4-programmet, at Felix Smith offentliggjorde, at han og Marie, efter 14 år sammen var flyttet fra hinanden og skulle skilles.

'Marie og jeg har besluttet at flytte fra hinanden efter 14 år. Det er en stor beslutning, men den har været længe undervejs. Vi gør det i enighed og med stor kærlighed til hinanden. Det er en svær tid, især for børnene, og vi beder derfor om ro og fred,' skrev tv-værten dengang på sin Instagram.

Nu har Felix Smith så ligesom Marie fundet sit eget sted, og familiens hjem kunne dermed sættes til salg.

Ifølge salgsopstillingen lyder prisen for herligheden på lige godt seks millioner kroner.

Selv beskriver Felix Smith huset således:

'Ejendommen er noget helt særligt og har været et magisk sted for vores børn og familie de sidste otte år. Haven er bygget op over mange år og er helt unik. Der er nye tage og en helt ny udestue. Tryg villavej, gode naboer og Hareskoven for enden af vejen.«