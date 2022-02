Skuespillerinden Megan Fox har officielt spillet på to 'kærlighedsheste', men nu er det slut.

Da den 31-årige rapper Colson Baker, bedre kendt som Machine Gun Kelly, friede til sin kæreste Megan Fox, var hun godt i gang med at blive skilt fra Brian Austin Green, som hun var gift med i over ti år.

Fox forsøgte i første omgang at blive skilt fra Green tilbage i 2015, men papirerne blev trukket tilbage i 2019.

I november 2020 forsøgte hun så igen, hvor parret besluttede at ende deres forhold helt og aldeles, skriver underholdningsmediet TMZ.

Men det er altså først nu – over et år efter – at skilsmisseaftalen er blevet underskrevet af en dommer.

I skilsmisseaftalen står der angiveligt, at de har fælles forældremyndighed over deres tre drenge. Desuden skal eksparret opdele deres formuer 50/50, da de ikke underskrev en ægteskabspagt, da de blev gift i 2010.

Men selvom Megan Fox og Brian Austin Green officielt først er blevet skilt nu, har de ikke ligget på den lade side. For de har begge set sig om efter kærligheden andre steder.

Green dater i øjeblikket den australske ballroom-danser Sharna Burgess, som han venter barn sammen med.

Megan Fox blev i januar forlovet med Machine Gun Kelly. Han friede til Fox uden for Spa Botánico på luksushotellet Ritz-Carlton Dorado Beach i Puerto Rico.

'Efter at have vandret gennem helvede sammen og have grint mere, end jeg nogensinde troede muligt, spurgte han mig, om jeg ville gifte mig med ham. Og som i alle liv før dette og i alle liv, der følger, sagde jeg ja . Og så drak vi hinandens blod,' skrev Megan Fox på sin Instagramprofil.