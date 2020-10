Det er ikke meget mere end en måned siden, at 27-årige Cardi B følte sig så overbevist om, at det var slut mellem hende og Migos-rapperen 28-årige Offset, at hun indsendte skilsmissepapirer for at gøre bruddet officielt.

Men nu har parret atter en gang fundet sammen og skilsmissen er afbrudt.

Det bekræfter Cardi B, skriver TMZ.

Verdensstjernen benægter, at hun er taget tilbage til ham for opmærksomheden. Grunden til at hun er vendt tilbage er derimod, at hun er en 'skør kælling', der ikke kan finde ud af, hvad hun vil.

»Det er hårdt ikke at tale med sin bedste ven. Det er faktisk rigtig hårdt,« siger Cardi B ifølge TMZ.

Men det er åbenbart ikke det eneste, hun savner.

»Det er også rigtig hårdt, at man ikke har nogen pik.«

Parret viste sig første gang sammen tilbage i begyndelsen af 2017, og i al hemmelighed blev de gift samme år. Året efter kom datteren Kulture til verden.

Stort set siden begyndelsen af deres forhold har der dog været rygter og forlydender om problemer.

Blandt andet er Offset, der er medlem af hiphop-gruppen Migos, flere gange blevet beskyldt for at have været sin hustru, der for tiden er akutel med sangen 'WAP', utro – og flere gange har der lydt rygter om, at de var gået fra hinanden.