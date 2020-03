'Al hestesæd går til William Shatner'.

Sådan står der skrevet i det skilsmisseforlig, som den 88-årige skuespiller netop har indgået med sin ekskone Elizabeth Shatner.

Hestesæden har spillet en stor rolle i eks-parrets skilsmissedrama.

Det skriver People, som har fået indsigt i retsdokumenterne i sagen, som begyndte, da William Shatner søgte om skilsmisse tilbage i december.

William Shatner, der er bedst kendt for sin rolle i 'Star Trek', og Elizabeth Shatner nåede at være gift i 18 år.

Skilsmissen har dog ikke været ligetil - blandt andet på grund af uenigheden om, hvem der havde ret til hestesæden, som de to tidligere i fælleskab har brugt til at avle heste.

Udover sæden får William Shatner også ejerskab over udstyret, der bruges til hesteavlen.

Han får desuden lov til at beholde hestene Renaissance Man’s Medici og Powder River Shirley, ligesom han forbliver ejermand af hundene Macchiato og Double Espresso

William Shatner og hans ekskone, Elizabeth Shatner. Foto: MICHAEL NELSON

Ekskonen får derimod hestene Belle Reve’s So Photogenic and Pebbles med sig i forliget, mens hun også har ret til at besøge de øvrige heste, såfremt hun giver William Shatner besked i god tid forinden.

Sidst, men ikke mindst, kan William Shatner læne sig godt tilbage i eks-parrets hjem i Studio City og i deres ranch i Californien, da begge ejendomme forbliver hans.

Elizabeth Shatner har dog ret til at besøge ranchen, da hendes første ægtemand er begravet der. Hun får ligeledes ejerskab over sit og William Shatners tidligere fælles hjem i Malibu og Kentucky.

Elizabeth Shatner er William Shatners fjerde hustru. De har ikke nogen børn sammen.