'Star Wars'-stjernen Ewan McGregor har fået halveret den formue, han har indtjent i sin karriere som skuespiller.

Den 49-årige Hollywood-skuespiller er nemlig gået med til at betale sin ekskone, Eve Mavrakis, halvdelen af de penge, han har tjent som skuespiller frem til deres brud i maj 2017.

Aftalen betyder blandt andet, at Ewan McGregor skal af med halvdelen af sin indtjening fra filmhittene såsom 'Star Wars', 'Fargo', 'Trainspotting' og 'Moulin Rouge'. Det skriver Page Six.

Ewan McGregor og Eve Mavrakis blev gift i 1995 og havde derfor været gift i mere end 20 år, da de gik fra hinanden.

Skilsmissepapirerne blev indgivet i januar 2018, men det er altså først nu, at de to parter er nået til enighed.

Skilsmissen fik en del opmærksomhed, fordi Ewan McGregor blev set kysse med sin 'Fargo'-kollega Mary Elizabeth Winstead, mens nyheden om skilsmissen florerede på alverdens medier.

Ud over at være gået med til at betale halvdelen af sin film-formue til ekskonen har Ewan McGregor indvilliget i at betale hende et hustrubidrag på 35.868 dollar (226.000 kroner) om måneden.

Ewan McGregor og Eve Mavrakis har fire døtre sammen – de tre af dem er voksne, mens deres yngste er ni år.

Det tidligere par er i forbindelse med skilsmissen blevet enige om at dele forældremyndigheden over den yngste datter, Anouk.

Ewan McGregor skal dog betale ekskonen 14.934 dollar (94.000 kroner) i børnebidrag hver måned.

Skuespilleren får lov til at beholde sin bilsamling på i alt 30 køretøjer, mens ekskonen får ejerskab over fem biler.

Hun får desuden lov til at beholde parrets tidligere hjem i Los Angeles, der har en værdi på 6,6 millioner dollar, hvilket svarer til 41,6 millioner danske kroner.