"Det er uden belæg."

Den amerikanske skuespiller Kevin Costner ser ud til at have vundet det første slag i den bitre skilsmissestrid, som han ligger i med sin ekshustru, Christine Baumgartner.

Det skriver de amerikanske medier TMZ og Insider.

Onsdag mødtes de to tidligere ægtefolk for første gang i retten – og der valgte dommeren at dømme til fordel for Costner, lyder det.

Her ses det tidligere ægtepar i 2022. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Den seneste tid har der været flere historier fremme om, at Costner - via sine advokater - har hævdet, at Christine Baumgartner som følge af deres ægteskabspagt havde 30 dage til at flytte ud af deres fælles hjem.

Hun søgte om skilsmisse 1. maj, men er endnu ikke flyttet ud, lyder det.

I stedet har hun på sin side hævdet, at hun ville flytte ud af huset 31. august, hvis Costner indvilgede i at yde yderligere økonomisk støtte.

Nu har en dommer ifølge TMZ – som skriver, at man har fået indsigt i dommerens afgørelse – afvist 49-årige Christine Baumgartners argumenter om, at 68-årige Kevin Costner skulle forsøge at få hende ud af huset på en retfærdig måde.

Her ses Kevin Costner i februar 2023. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

Dommeren skal ifølge afgørelsen have betegnet hendes argumenter som værende 'uden belæg'.

I stedet skal hun være blevet beordret til at fraflytte det nu tidligere pars fælles hjem inden udgangen af juli.

Det betegnes ifølge Insider som en 'juridisk sejr' for Kevin Costner i en sag, der formentlig kan komme til at strække sig over lang tid.

Under retsmødet havde Baumgartners advokater argumenteret for, at deres klient havde brug for mere tid til at flytte ud på grund af det 'overmættede lejemarked' i Santa Barbara og den 'ekstreme forskel' i det børnebidrag, Costner har tilbudt, sammenlignet med det beløb, Baumgartner har bedt om.

Christine Baumgartner og Kevin Costner ses her sammen i marts 2022. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

De seneste uger har de amerikanske medier kunnet berette, at Costner har tilbudt hende omkring 38.000 dollar – 260.000 danske kroner – om måneden i børnebidrag.

Men det mener Baumgartner er for lidt til at opretholde det liv, som de tidligere har levet.

I stedet har hun krævet 248.000 dollars - svarende til knap 1,7 millioner kroner - om måneden for fortsat at kunne leve det liv, som deres børn har været vant til.

Af retsdokumenter fremgår det ifølge Insider, at Kevin Costner på sin side hævder, at han allerede har betalt sin tidligere hustru en million dollar til et nyt hus, ligesom han efter sigende skal have tilbudt at betale hendes realkreditlån, forsikringer og skatter i et år.

De to stridende parter skal ifølge TMZ mødes igen til en høring i november, hvor der skal træffes afgørelse om deres ægtepagts gyldighed.

Det var Christine Baumgartner, der 1. maj søgte om skilsmisse efter 18 års ægteskab.

Sammen har de tre børn: 15-årige Cayden, 14-årige Hayes og 13-årige Grace.

Fra tidligere forhold har Kevin Costner fire ældre børn.

Kevin Costner er især kendt for sin medvirken i filmene 'The Bodyguard', 'JFK' og 'Danser Med Ulve' – den seneste tid har han opnået stor succes med tv-serien 'Yellowstone', som indtil videre har kørt i fem sæsoner.