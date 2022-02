Det var ikke sådan, hun havde set det for sig. Ikke sådan, drømmen skulle have udspillet sig. 10.000 kilometer havde hun rejst for den. For drømmen om den store kærlighed. Nu lignede den et mareridt.

»Jeg var bare fucked,« siger den tidligere Grand Prix-stjerne Sanne Gottlieb. Og tilføjer så:

»Men det åbnede også døren til, at jeg fandt ud af, at jeg kunne skrive. Så det gjorde jeg. Satte mig ned og skrev.«

Lige nu er hun aktuel med sin tredje bog. En bog med den enkle titel 'Hex'. For det er det, hun i en alder af 53 – også – er.

53-årige Sanne Gottlieb har altid taget de chancer, der bød sig. Men det har ikke været uden knubs. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 53-årige Sanne Gottlieb har altid taget de chancer, der bød sig. Men det har ikke været uden knubs. Foto: Bax Lindhardt

Eller altid har været. Nu har hun bare genfundet den side af sig selv. Og mener faktisk, at alle kvinder er hekse.

»At være heks er ikke noget, du bliver. Det er noget, du altid har været,« siger Sanne Gottlieb, som selv bruger hekseri, magi og urter i hverdagen, ligesom hun dagligt trækker tarotkort.

Men hendes liv er langt mere end det, og set udefra ligner det vendepunkt på vendepunkt:

Fra danmarksmester i kunstskøjteløb til sanger, skuespiller og model. Fra forfatter og radio- og tv-vært til nu i en moden alder at være i gang med en uddannelse som sygeplejerske. Og på vej til et nyt iværksættereventyr.

'Tag de chancer, der er der nu' lød hendes mors råd engang. Det må man sige, at Sanne Gottlieb har gjort siden. Med glubende appetit og fuld af selvsikkerhed.

Men dét, der har defineret, hvad og hvem hun er i dag, skal vi finde lige dér, hvor hun var fucked.

Da Sanne Gottlieb i 2000 sang sig til en tredjeplads i Dansk Melodi Grand Prix med hittet 'Uden dig', havde hun ingen idé om, hvor aktuel den titel skulle blive for hende år senere.

Efter grandprixet blev hendes mand udstationeret i først Afrika så Singapore. Hun flyttede med. Siden kom tre børn til. En perfekt lille familie.

Sanne Gottlieb anno 2000, hvor hun deltog i Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Uden dig'. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Sanne Gottlieb anno 2000, hvor hun deltog i Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Uden dig'. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Set udefra så alt fantastisk ud. Hun levede et liv på første klasse, mens hun under sit asiatiske kunstnernavn Sunny var en stjerne, der optrådte ved Formel 1-grand prix i Singapore. Hun var også hovednavn ved østatens store Music Matters-festival og fik tilmed i 2008 et af sine numre med i 'Sex and the City – The Movie'.

Men så – i 2012 – knækkede hendes egen film.

»Jo, jeg levede et fantastisk liv. Og min karriere var totalt ved at tage fart. Men jeg var bare så skideforelsket, at jeg blev blæst omkuld,« fortæller Sanne Gottlieb om, efter 17 års ægteskab ikke alene at blive forelsket i en anden mand, men i en italiener.

43 år gammel rev hun sit liv op ved roden. Flyttede fra sin mand og børn. Til Italien.

»Men,« indskyder hun med bestemt stemme, »selvom folk ikke ved en skid om min skilsmisse, blev jeg udråbt som den dårlige mor og hører stadig for den.«

»Det har jeg haft det svært med. For jeg så konstant mine børn. Rejste frem og tilbage hver anden uge,« siger Sanne Gottlieb om dét, der var en fælles beslutning. For børnenes bedste,

Ikke desto mindre gik den lyserøde sky, som hun rejste til Italien på, hurtigt i opløsning.

Blå bog Sanne Gottlieb Født 1968 i Næstved

Vokset op på Frederiksberg

Begyndte som 5-årig at træne kunstskøjteløb

Vandt 10 år senere DM i kunstskøjteløb

Måtte som 16-årig opgive karrieren pga. en skade

Flyttede hjemmefra et år senere og var en del af det københavnske punkmiljø

Har som skuespiller blandt andet medvirket i filmen 'De skrigende halse'

Blev som 17-årig opdaget som model og var tilknyttet Elite Models

Fra 1990-93 forsanger i newwavebandet The Poets

Deltog to gange i Dansk Melodi Grand Prix

Har udgivet flere album i eget navn

Har som sangskriver blandt andet skrevet 'Kissing' til 'Sex and the City'-filmen, ligesom hun har skrevet musik til 'Pizza King'

Har bachelor i film- og medievidenskab

Boede i en årrække i Singapore, hvor hun havde succes under kunstnernavnet Sunny

Debuterede i 2017 som forfatter

Journalist og debattør på flere medier

Har i flere år været natradiovært. Senest på Radio4

Er p.t. i gang med at uddanne sig til sygeplejerske

Var fra 1995 til 2012 gift med direktør i Nordea Invest Eric Christian Pedersen, med hvem hun har tre børn

Aktuel med bogen 'Hex'

Mens hendes ting – stuvet ind i en container – stadig var ved at krydse de store have på vej til Italien, blev Sanne Gottlieb forladt af den italienske mand.

Så stod hun der, i Milano, med et liv i ruiner bag sig.

»Jeg var bare fucked. Jeg var fanget i Italien, havde lige brugt 100.000 kroner på at flytte alle mine ting fra Singapore, havde lejet en lejlighed i fire år.«

»Jeg kunne ikke flytte tilbage til Singapore, for dels skulle jeg jo ikke tilbage til min eksmand. Dels vidste jeg, at han inden for kort tid skulle flytte hjem til Danmark. Så jeg var ligesom fanget i Italien,« fortæller hun og indrømmer, at det ikke var sådan, hun havde set det for sig.

»Jeg følte mig da som jordens største røvhul. Men skilsmissen var uundgåelig. Vi var blevet skidetrætte af hinanden, havde forsømt hinanden og levede parallelle liv. At jeg sad så langt væk, var bare noget lort. Men det gik jo. Jeg så mine børn hver 14. dag. Men de første måneder? Hold nu kæft, mand.«

Hun griner af det i dag. Højt og fra hjertet. For uden dét var hun ikke, hvor hun er i dag.

Sanne Gottlieb, sanger og forfatter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sanne Gottlieb, sanger og forfatter. Foto: Bax Lindhardt

I Italien sprang hun ud som forfatter. Skrev sin første roman på den ukuelige energi, hun fik til at rase inden i sig. Gav den musikalske karriere et ordentligt spark bagi også. Fik sig selv og sit liv tilbage på sporet.

»Jeg gjorde i det hele taget alt det, som jeg havde lyst til. Det var godt og sundt for mig.«

Siden flyttede Sanne Gottlieb hjem til Danmark igen. Skrev endnu en bog. Fik arbejde som radiovært og debattør i diverse medier. Startede en uddannelse som sygeplejerske. Og kan snart også tilføje iværksætter på sit cv.

»Lyder det vildt?« griner hun bare og insisterer på, at der for hende selv går en rød tråd gennem det hele.

»For mig er det alt sammen forbundet med at udtrykke mig kreativt på forskellige måder. Det er bare noget, jeg har gjort,« smiler Sanne Gottlieb. Med sit genfundne heksesmil og kalder sin bog en guide til, hvordan moderne kvinder kan bruge magien til at forbinde sig til sig selv.

»Hvordan jeg selv bruger den? Jeg går i naturen. Jeg krammer træer, når der ikke er nogen, der ser det. Bruger urter. Trækker tarotkort. Små ritualer, der gør, at jeg holder fokus og ikke lader mig rive med.«

'Hex' udkommer 28. februar på forlaget Grønningen 1.