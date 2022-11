Lyt til artiklen

»Jeg tænker bare, at alle de danskere – og det er ganske mange, vurderer jeg – der har oplevet, hvor nidkære og analretentive skattevæsenet er, hvis man skylder dem bare en bøjet femøre, må sidde og undre sig over det her.«

Sådan siger Mads Brügger i denne uge af Berlingske podcast 'Østergaards salon'. Det, som chefredaktøren for Frihedsbrevet mener, at danskerne bør undre sig over, er, at den danske statskasse stadig refunderer udbytteskat til modtagere, som ikke er berettigede til det.

Det afslørede DR-journalist Jesper Tynell i denne uge i en nyudkommet bog. Dermed står det også klart, at hullet som Sanjay Shah og udenlandske finansmænd brugte til at snyde den danske stat for cirka 12,7 milliarder kroner ikke er lukket.

Ifølge Mads Brügger skal man kunne stole på skattesystemet på samme måde, som vi stoler på vores velfærdssystem, men når han oplever en sag som denne, mister han tilliden til myndighederne og demokratiet.

Han savner også et opgør med dem, der havde det politiske ansvar for, at udbytteskatsvindlen kunne finde sted.

Her peger han blandt andet på den daværende VK-regering, som fyrede en stor andel medarbejdere i skattevæsenet.

Noget, som Mads Brügger kalder »en katastrofe af dimensioner.«

Tilbage i december lød det, at der kunne være otte milliarder på vej til Danmark i manglende udbytteskat.

Det skete efter, at Sanjay Shah og en række andre selskaber tabte en civil retssag i Dubai, som Skattestyrelsen havde anlagt.

»Skattestyrelsen har med tilfredshed noteret sig dommens resultat og er glad for, at der nu er truffet afgørelse i forhold til en af udbyttesagens centrale aktører,« lød det fra Skattestyrelsen til DR.

Kendelsen kunne dog ankes, og pengene er endnu ikke på danske hænder.