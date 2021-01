Coronakrisen raser fortsat. Danmark er lukket ned, og man frygter spredning af nye mutationer. Samtidig er en række kendte danskere, sportsstjerner og influencere taget på solferie til blandt andet Dubai, og det møder nu skarp kritik af journalist og debattør Ditte Giese.

»Jeg er normalt ikke særlig nem at forarge,« indleder hun sit indlæg på Heartbeats.dk og påpeger, at de danskere der kom hjem med corona fra udlandet sidste forår ikke vidste, hvad vi stod overfor – men det ved vi nu.

Hun nævner blandt andet tidligere boksestjerne Mikkel Kessler og hans familie og influenceren Elvira Pitzner, der for nylig har været i Dubai.

»Det er simpelthen topmålet af egoisme at rejse på ferie i en tid, der kræver solidaritet og samfundssind af os alle,« skriver Ditte Giese og tilføjer blandt andet, at det er grotesk, at de kendte endda deler billeder fra deres ferie, så deres mange følgere måske kan få den tanke, at de også vil tage afsted.

Hun bakkes op af virolog Allan Randrup, der forleden til Politiken udtalte, at det var voldsomt amoralsk at sende billeder til sine følgere fra ferierejser til Syden:

»Det provokerer mig, og det er provokerende overfor dem, der bliver alvorligt syge eller familie til personer, der dør af covid-19, at man ikke accepterer de restriktioner og regler, der er. Det handler forhåbentlig kun om få måneder endnu, så kan vi indtage verden på ny.«

Ditte Giese efterlyser en form for samvittighed hos den danske influencer-branche. Hun nævner i sit indlæg, at de derudover tidligere har reklameret for gratis plastikoperationer, botox og skadelig tandblegning og mener derudover, at de heller ikke udviser en snært af klimasamvittighed

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitzner og Mikkel Kesslers hustru Lea Hvidt Kessler, men indtil videre uden held.

Da det forleden kom frem, at en ny sydafrikansk mutation lørdag blev fundet hos en dansker hjemvendt fra en ferie i Dubai, begyndte folk på sociale medier at spekulere i, om der mon var tale om Kessler-familien.

Det afviste Lea Hvidt Kessler i en Instagram-story:

»Der er åbenbart nogle, der formår at geare sig selv og hinanden op til, at vi skulle være dem, der er smittet med den nye variant. Så her kommer en fælles servicemeddelelse omkring de nyeste restriktioner, som har haft betydning for os på vores rejse.«

Hun tilføjede:

»Man skal kunne vise en maks 24 timer gammel negativ test for at få plads på et fly hjem fra Dubai. Vi har kun været hjemme i et par timer og er selvsagt ikke smittet med corona. Det vil sige, at I i dette tilfælde må fare efter nogle andre.«