Armie Hammer har ikke haft den bedste start på 2021.

Den 34-årige skuespiller befinder sig midt i en opsigtsvækkende skandale, hvor han bliver beskyldt for alt fra kannibalisme til utroskab, hvilket blandt andet har medført, at han har måttet opgive at medvirke i den kommende film 'Shotgun Wedding'.

Og nu ramler det endnu mere for Hollywood-stjernen, der har dummet sig i sådan en grad, at han har set sig nødsaget til at undskylde.

Forklaring følger:

Armie Hammer med sin ekshustru, Elizabeth Chambers, som han blev skilt fra i sommer. Foto: Chris Delmas Vis mere Armie Hammer med sin ekshustru, Elizabeth Chambers, som han blev skilt fra i sommer. Foto: Chris Delmas

Historien begynder i weekenden, hvor det britiske tabloidmedie Daily Mail får tilsendt en række videoer og billeder fra Armie Hammers private Instagram-profil, der kun har en håndfuld følgere bestående af skuespillerens nærmeste venner.

Billederne og videoerne viser blandt andet Armie Hammer, der forklarer, hvordan man kan tage et bestemt hallucinogent stof, som ikke kan spores i en test.

Derudover viser opslagene også en video af en uidentificeret kvinde, der ligger halvnøgen på alle fire med numsen i vejret på en hotelseng på Caymanøerne i det Caribiske Hav.

I opslaget har Armie Hammer kaldt kvinden for 'Miss Cayman', hvilket har fået mange til at spekulere i, hvorvidt kvinden på sengen er den tidligere vinder af skønhedskonkurrencen 'Miss Cayman Islands'.

Armie Hammer shows off lingerie-clad woman waiting on all fours https://t.co/4ZOBejfddi via @MailOnline — Ken McKlinski (@Flambeau66) January 16, 2021

Det er det dog ikke, slår Armie Hammer nu fast. Det siger han til det lokale medie Cayman Compass ifølge E! Online.

»Jeg vil gerne slå fast, at personen i min video, som er blevet stjålet fra min private Instagram, ikke er Miss Cayman. Jeg er oprigtigt ked af den forvirring, som mit fjollede forsøg på at være humoristisk har forårsaget,« siger skuespilleren.

»Min sympati går til Miss Cayman, som jeg ikke kender, og til hele organisationen bag hende, da jeg ikke havde nogen intentioner om at antyde, at hun virkelig var Miss Cayman,« fortsætter han.

I videoen kan man se en mørkhåret kvinde iført sort lingeri. Hun ligger på knæ på sengen og har sin numse vendt mod kameraet.

Sviner ekskonen

Til opslaget har Armie Hammer skrevet følgende tekst:

'Nå, min eks (og det er der en rigtig god årsag til, at hun er) nægter at komme tilbage til Amerika med mine børn, så jeg bliver nødt til at rejse tilbage til Caymanøerne, hvilket stinker … Men der er dog få fordele. Såsom at jeg kan knalde Miss Cayman, mens jeg er der.'

Armie Hammer blev i sommer skilt fra sin ekskone, Elizabeth Chambers, som han nåede at være gift med i ti år. Hun bor nu på Caymanøerne med deres to små fælles børn.

Da den lækkede video fra hotelværelset begyndte at florere i offentligheden, gik komiteen bag Miss Cayman Islands ud og afviste, at kvinden var et medlem af deres organisation.

»Komiteen er meget rystet over videoen og vil gerne bekræfte, at kvinden ikke er den regerende vinder af Miss Cayman Islands, og at hun ikke har nogen tilknytning til skønhedskonkurrencen,« udtalte komiteen og fortsatte:

»Skildringen af kvinden i videoen går imod alt, hvad vores organisation står for, og komiteen forlanger, at Mr. Hammer øjeblikkeligt fjerner alle referencer til Miss Cayman på sine sociale medier.«

Miss Cayman-brøleren er som nævnt tidligere i artiklen ikke den eneste udfordring, som Armie Hammer kæmper med i disse dage.

Adskillige kvinder har på det seneste delt private samtaler, som, de påstår, er blevet sendt af skuespilleren gennem en længere periode – også mens han stadig var en gift mand.

En af kvinderne, der påstår, at Armie Hammer er kannibal, hævder, at skuespilleren har sendt dette billede til hende. Vis mere En af kvinderne, der påstår, at Armie Hammer er kannibal, hævder, at skuespilleren har sendt dette billede til hende.

I beskederne bliver Armie Hammers seksuelle fantasier beskrevet. Fantasier, som blandt andet indebærer kannibalisme og voldtægter.

'Jeg er 100 procent kannibal,' står der i en besked, mens personen, der altså angiveligt skal være Armie Hammer, i en anden besked skriver, at han vil skære kvindens tå af og putte den i sin lomme, så han 'altid er i besiddelse af et stykke af hende'.

Beskederne er ikke blevet bekræftet, og Armie Hammer har selv kaldt påstandene for 'sindssyge'. Skuespilleren har dog som konsekvens af dem valgt at droppe filmen 'Shotgun Wedding', hvor han skulle have spillet over for Jennifer Lopez.

»Jeg har ikke lyst til at svare på de sindssyge påstande, men på grund af de ondskabsfulde og falske angreb på mig på sociale medier kan jeg på nuværende tidspunkt ikke med god samvittighed forlade mine børn i fire måneder for at skyde en film i Den Dominikanske Republik,« har Armie Hammer udtalt i en offentlig udtalelse.

Du kan læse meget mere om sagen her.