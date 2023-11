I flere måneder har den skandaleramte nordjyske stutteriejer John Byrialsen været i fokus efter anklager om dyremishandling og fund af 50 nedgravede hestekadavere på hans grund.

I oktober blev han erklæret personlig konkurs, og nu er det samme sket for hans kone, Miia Maria Byrialsen.

Det skriver finans.dk.

Ifølge mediet er Miia Maria Byrialsen den femte konkurs på det skandaleramte stutteri.

Politiafspærringer ved Stutteri Viegård i Skals, onsdag den 23. august 2023. Myndighederne leder efter nedgravede heste ved stutteriets ejendomme, skriver Ritzau. Det handler først og fremmest om at finde ud af, om der er nedgravet heste uden tilladelse. Stutteriet er i forvejen sigtet for en række overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Foto: Henning Bagger Vis mere Politiafspærringer ved Stutteri Viegård i Skals, onsdag den 23. august 2023. Myndighederne leder efter nedgravede heste ved stutteriets ejendomme, skriver Ritzau. Det handler først og fremmest om at finde ud af, om der er nedgravet heste uden tilladelse. Stutteriet er i forvejen sigtet for en række overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Foto: Henning Bagger

John Byrialsen har været kendt og berygtet i hestekredsene i årevis, da der gennem mange år har været rygter om, at han ikke behandlede sine heste godt.

I 2013 kunne B.T. fortælle, at et polsk medie havde afsløret, at Byrialsen vanrøgtede sine heste på en afdeling af sit stutteri, der lå i Polen.

Omkring 50 af de 300 heste var dengang så vanrøgtede, at de blev aflivet, og det polske dyreværn kaldte dengang Byrialsen stutteri for en 'hestefabrik'.

Desuden blev 64 af hans heste i Polen fjernet, og Byrialsen blev sigtet for vanrøgt.

Siden kom der ro om Byrialsen, men den kendte hesteavler fortsatte med at avle heste på sit stutteri, Viegård Stutteri i Danmark, hvor han har flere hundrede heste.

Tidligere på året kom der dog atter fokus på hans behandling af hestene. Den 26-årige amerikaner Tyrell Cotant, der var blevet ansat til at ride Byrialsens heste, sagde op efter to uger, da han fandt forholdene på stutteriet chokeret.

Han fremviste derefter billeder på Facebook af tynde heste og syge heste, hvilket spredte sig som en steppebrand i hesteverdenen.

Flere privatpersoner og dyreværnsforeninger politianmeldte Byrialsen, og mødte op ved utallige demonstrationer foran stutteriet ved Viborg for at gøre opmærksom på forholdene.

En af de mange demonstrationer mod Viegård Stutteri . Foto: Johnny Pedersen Vis mere En af de mange demonstrationer mod Viegård Stutteri . Foto: Johnny Pedersen

I august gennemførte Midt- og Vestjyllands Politi sammen med Viborg Kommune og Fødevarestyrelsen et uanmeldt tilsynsbesøg på stutteriet. Og her fandt man 50 nedgravede rester af heste.

Ved en senere undersøgelse af 39 af de døde heste på Københavns Universitet kunne fagfolk dog ikke finde tegn på, at hestene skulle have været afmagrede, da de døde.

I alt er John Byrialsen og virksomheden i 2023 blevet sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven i 35 forskellige forhold.

Sagen kulminerede den 13. oktober, da John Byrialsen og stutteriet blev erklæret konkurs. Det skete efter virksomheden EuroSteel, der i mange år støttede Byrialsen, valgte at trække stikket. Eurosteel indgav derfor en konkursbegæring mod Viegård Stutteri og Byrialsen.

Og nu er hans kone altså også blevet erklæret konkurs.

Ifølge Finans efterforsker Midt- og Vestjyllands Politi fortsat sagen og forventer, at efterforskningen er afsluttet ved årets udgang, hvorefter det forventes, at sagen bliver overgivet til anklagemyndigheden.