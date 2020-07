Kim Kardashian er ikke populær hos manden Kanye West, efter at hun gik ud og fortalte om, at manden var midt i en bipolar-krise.

Nu afviser han hendes opkald og afviser hendes ønsker om at besøge ham i Wyoming, hvor rapperen holder til.

Det skriver TMZ.

Kilder tæt på parret fortæller TMZ, at der har været meget lidt kontakt mellem Kanye og Kim siden hans optræden ved et rally i South Carolina sidste weekend.

Kilderne fortæller, at Kim har forsøgt to gange at flyve til deres ranch, hvor Kanye befinder sig, men begge gange har han afvist at se hende.

Allerede inden Kanyes optræden i South Carolina var Kim Kardashian nervøs for hendes mands tilstand, skriver TMZ.

Det blev hun, da hun besøgte ham i Den Dominikanske Republik, hvor Kanye opholdte sig i en periode.

Hun måtte dog forlade Kanye for at tage hjem til deres børn. Herefter tog han til South Carolina, uden at fortælle det til hustruen, og lige siden er det kun gået ned ad bakke for deres forhold.