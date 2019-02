Den tidligere konge i Belgien, Albert den anden, nægter at være far til et barn født tilbage i 1968. Men han vil ikke tage en DNA-test for at modbevise faderskabet.

Retten i Bruxelles har ellers beordret den 84-årige mand, at han skal afgive DNA for at bevise, at han ikke er far til den 50-årige kunstner Delphine Boël.

Den tidligere konge stritter imod og er lige nu ved at undersøge, hvordan han kan appellere sagen, skriver BBC.

Albert den anden var konge fra 1993 til juli 2013, hvor han abdicerede og overdrog tronen til sin ældste søn, Phillipe af Belgien.

Dronning Paola og Kong Albert fotograferet sammen tilbage i 2003. Foto: BENOIT DOPPAGNE

Albert blev gift i 1959 med hustruen Donna Paola Margherita Maria Antonia Consiglia Dei Princopi Ruffo di Calabria. Sammen har de tre børn.

Delphine Boëls mor, barosse Sybille de Selys Longchamps, påstår, at hende og kongen havde en affærre i slutningen af 1960’erne.

Affæren blev første gang omtalt i 1999 i en bog. Det belgiske kongehus var tavse som graven om historien. Men i en juletale samme år udtalte Albert, at der havde været en krise i hans og hustruens forhold på det tidspunkt, hvor affæren skete. Det tog belgierne som en indirekte anerkendelse af faderskabet.

Siden har der været relativt stille om affæren. Men i juni 2013 kom det frem, at Delphine Boël nu ville anerkendes offentligt som datter af kong Albert på lige fod med prinsesse Astrid og kronprins Phillippe. Derfor hev hun altså den tidligere konge i retten. I belgiske medier har der været spekulationer om, at kongen abdicerede på grund af sagen om den uægte datter.