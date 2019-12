»Det værste er, når jeg bliver bange. Det er meget ubehageligt, « siger norske Ulrikke Falch, der blev kendt som den godhjertede gymnasiepige Vilde i den populære ungdomsserie 'SKAM'.

B.T. mødte Oslo-stjernen backstage fredag til prisuddelingen Ekko Shortlist Awards 2019 i københavnske Bremen Teater, hvor årets bedste kortfilm og skuespillere blev kåret.

Her uddelte hun prisen for »Bedste kvindelige skuespiller« og havde derudover et kamerahold i ryggen til en senere dansk tv-produktion.

For lige nu er hendes fokus, hvordan man manøvrerer og beskytter sig i en verden, hvor alle eksponerer sig selv. Den slags har konsekvenser.

»Hadet er det værste. Jeg er blevet udsat for meget had og hetz,« siger den 23-årige skuespillerinde, der har kæmpet mod en spiseforstyrrelse og har brugt sociale medier til at bekæmpe krophetz.

»Der har været drabstrusler, voldtægtstrusler og mange kommentarer på min krop,« fortsætter Ulrikke Falch, der har næsten en million følgere på Instagram og har delt nogle af truslerne.

»Jeg har også fået beskeder om, at jeg er for tyk, og det sker meget ofte, at kvinder bliver hetzet for deres krop i offentligheden.«

Hun var bare 18 år, da hun blev et kendt ansigt, der blev genkendt på gaden, og med sociale medier blev opmærksomeheden kun større.

Tv-serien SKAM om en gruppe gymnasieelever kørte over fire sæsoner og blev en kæmpe succes i Skandinavien Foto: Anders Højberg Kamp Vis mere Tv-serien SKAM om en gruppe gymnasieelever kørte over fire sæsoner og blev en kæmpe succes i Skandinavien Foto: Anders Højberg Kamp

På et tidspunkt droppede hun sin Instagram-konto, og hun oplever, at der er færre trusler nu, hvor hun er mindre eksponeret.

»Når man er stille, får man mindre kritik.«

Vis dette opslag på Instagram Ytringsfriheten er ikke til for å legitimere mobbing og netthets. Dette er eksempler på hva unge forholder seg til daglig. Noen av dem så unge som 14. Hetsen jeg mottar er ille nok, men jeg har valgt å være offentlig, og det er dessverre en konsekvens når man hever stemmen sin i 2018. Unge skal slippe å motta denne typen meldinger. De vokser opp på sosiale medier, vi må forsøke å gjøre internett tryggere. #stoppnetthets Et opslag delt af Ulrikke Falch (@ulrikkefalch) den 23. Okt, 2018 kl. 12.12 PDT

»Jeg prøver ikke at tænke på det. Jeg har snakket med familien om det, men heldigvis har jeg ikke oplevet noget fysisk. Jeg har kun fået trusler.«

Ulrikke Falch mener, at sociale medier kan være meget distraherende for mennesker og fokusere på en masse overfladisk. De skal altså bruges med måde.

I stedet for at logge på Instagram, kan man for eksempel se en kortfilm på Ekko Shortlist.

Prisen for Bedste Kortfilm, Shortlist Prisen, gik til 'Maja', der er instrueret af den populære skuespiller Marijana Jankovic og handler om en lille serbisk pige, der flytter til Danmark.

'Maja' har også vundet prisen for bedste kortfilm på den amerikanske Tribeca-filmfestival grundlagt af stjerneskuespilleren Robert De Niro.