Serien Suits, som Meghan Markle var en fast del af fra 2011 til 2017, stopper efter ni sæsoner.

Men noget kunne tyde på, at seriens fans kan se frem til noget af en finale - med en yderst prominent person rollelisten.

Fans har konspireret omkring en mulig optræden af selveste Meghan Markle i hende gamle rolle som advokaten Rachel Zane, og skaberen Aaron Korsh har ikke afvist, at hertuginden af Sussex gør et bemærkelsesværdigt comeback i serien, skriver Hello!

Meghan Markle og Patrick J. Adams spillede mand og kone, og forlod begge begge den populære serie i sæson syv.

Efter NBC Universal meldte ud, at sæson ni ville være den sidste, har der floreret rygter om, at selskabet har tilbudt Markle at lave en million-donation til et godgørende formål efter hendes ønske, hvis hun ville lave en optræden i 'Suits' afslutningen.

Disse rygter har Aaron Korsh dog afvist. Han sagde til Deadline Hollywood, at han på ingen måde har arrangeret nogen form for donation for nogen i forbindelse med sidste sæson af 'Suits'.

Men et rygte, som Aaron Korsh ikke har afvist, er rygtet om at vi måske får Meghan Markle at se en sidste gang, som Rachel i serien.

»På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, hvem af ​​vores gamle originale hold vil komme tilbage, og hvem som ikke vil, fordi det er så tidligt i sæsonen,« sagde Korsh.

Meghan Markles sidste afsnit af 'Suits' kom på skærmen kort inden hendes bryllup med den engelske prins Harry i 2018.

Da hertuginden udtalte sig om at forlade serien til fordel for et liv som royal personlighed i et af verdens mest omtalte monarkier, lød hun ikke ked af det.

Hun fortalte, at hun ikke så det som at opgive skuespiller karrieren, men som starten på et nyt kapitel i sit liv.

Optagelserne til den afsluttende sæson vil begynde senere på året og vil, som de tidligere sæsoner, være 10 afsnit.

Om vi ser Meghan Markle i farvel sæsonen, ja det må tiden vise.