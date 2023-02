Lyt til artiklen

»Vi har inden for faget en joke, der hedder: 'Har han ringet til dig?'«

Således fortæller skuespiller Tommy Kenter, da B.T. til onsdagens gallapremiere på 'Kysset' spørger ind til, om han selv har fået tilbuddet om at deltage i Mikael Bertelsens famøse tv-koncept 'Det sidste ord'.

Der har nemlig den seneste tid efter bortgangen af Leo Nielsen fra duoen Sussi & Leo været diskussion om, hvem der inviteres med i programmet.

Selv mener den 72-årige Tommy Kenter dog, at han selv ikke er gammel nok endnu til at være blevet inviteret ind i Mikael Bertelsens mørklagte tv-studie.

»Nej, han har ikke spurgt mig endnu, fordi der er jo ikke rigtigt noget i sol og måne, der tyder på, at jeg inden for de næste tre måneder stiller træskoene. Jeg ved ikke, hvor langt fremme, man skal være, før han ringer, men det sker jo nok en dag,« siger Tommy Kenter.

Han tror dog »bestemt«, han ville sige ja til selv at blive en del af »skide dygtige« Mikael Bertelsens »fremragende programmer«.

»Det er da klart, at jeg gerne vil bringe nogle hilsener og nogle tanker, man får jo kameraet alene til sidst uden ham,« siger Tommy Kenter, der til den tid gerne vil have forberedt noget kløgtigt at sige.

Blandt de andre modne gæster til onsdagens filmpremiere finder man også den 88-årige skuespillerinde Ghita Nørby.

Hun er dog noget mere hemmelighedsfuld, da B.T.s spørgsmål falder om, hvorvidt Mikael Bertelsen har inviteret hende ind for at optage sit eget afsnit af 'Det sidste ord'.

»Ved du hvad, det vil jeg faktisk ikke svare på,« lyder det kort fra Ghita Nørby.

Tidligere har hun dog bekræftet i 24syv-programmet 'Tsunami', at hun var endt med at sige 'ja, hvorfor ikke' til den 'glimrende journalist' Mikael Bertelsen.

Der er da også sædvanligvis tavshed omkring 'Det sidste ord'.

Både Mikael Bertelsen og TV 2, der sender programmet, har tidligere afvist at udtale sig omkring de medvirkende og om kriterierne for udvælgelsen af dem.

De offentliggjorte – og dermed afdøde – deltagere i tv-programmet tæller politiker Ritt Bjerregaard, forfatter Lise Nørgaard, musiker Povl Dissing, politiker Uffe Ellemann-Jensen og komponist Bent Fabricius-Bjerre.