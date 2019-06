Presset er til at tage og føle på for den erfarne danser Silas Holst, når han efter fem års pause vender tilbage til 'Vild med dans'.

»Der står mere på spil i år,« siger danseren om at skulle danse to mænd sammen.

Silas Holst skal danne par med skuespilleren Jakob Fauerby, og Holst understreger, at han håber, de klarer sig godt.

»Det er vigtigt for mig at vise, at to mænd godt kan danse sammen og være gode som 'same sex-par'.«

Silas Holst er vant til at danse med en partner af samme køn og har tidligere vundet verdensmesterskabet i latindanse for same sex-dansepar.

Alligevel forudser han, at der kommer til at være nogle ting, der skal prøves for første gang.

»Jeg skal for eksempel danse standarddans med en mand for første gang.«

Han er dog overbevist om, at det nok skal komme til at gå godt.

Udfordringerne og kreativiteten er noget af det, han glæder sig til at skulle i gang med igen.

I forhold til at skulle danse sammen med en anden mand er der nogle ting, han er opmærksom på.

»Det er klart, at der er nogle lavpraktiske ting, man skal have styr på, når det er et same sex-par.«

Nogle af dansene skal genopfindes, forklarer han, så de passer til to mænd, men samtidig skal de stadig være til at genkende.

En anden udfordring, som parret står over for, er, at Fauerby påstår, han har to andefødder at gøre godt med.

»Siger han det? Det er lidt bekymrende,« siger Holst, som oprigtigt lyder lidt presset.

»Men jeg tror nu aldrig, jeg har været med i 'Vild med dans' uden, at min partner er startet med at sige, at de ikke kan finde ud af noget.«

Det er ikke kun dansen, som parret skal blive enige om.

De to skal også bære nogle af de farverige 'Vild med dans'-kostumer, men det, spår Holst, løser sig også.

»Jeg tror, det er noget, som kommer helt af sig selv. Jeg har jo ikke rigtig mødt Jakob endnu. Så det er nok sådan noget, vi tager, når vi skal mødes.«

Nu ser danseren bare frem til at komme i gang. Heldigvis starter deres træning lige efter, han har lavet 'Flashdance the Musical', siger han.

Det er nemlig noget tid siden, han har haft dansesko på.