Eva Mendes bruger størstedelen af sin tid på sine to døtre på henholdsvis seks og fire år.

Men spørger man den yngste af pigerne, så er det ikke altid, at moren er nærværende. Det fortæller Mendes nu.

»Jeg har ikke lagt nyt ud (på sociale medier, red.) på det seneste, fordi min lille (pige, red.) sagde til mig, at jeg var for meget på min telefon. Jeg kunne se, hun tog det personligt. Og hun er jo et barn, så selvfølgelig tager hun det personligt,« lyder det fra Mendes i et opslag på hendes Instagram, hvor hun fortsætter:

»De tager ting personligt, hvis vi ikke gør noget ud af at understrege, at det ikke er deres skyld. Så vi fik os en god snak, og jeg undskyldte og lovede hende, jeg nok skulle tænke over det. Jeg indså, at selvom jeg altid er hjemme, så betyder det ikke, at jeg altid er nærværende.«

Arkivfoto af Eva Mendes med hendes mand, Ryan Gosling, en af de få gange, de har optrådt på den røde løber sammen. Foto: WARREN TODA Vis mere Arkivfoto af Eva Mendes med hendes mand, Ryan Gosling, en af de få gange, de har optrådt på den røde løber sammen. Foto: WARREN TODA

Da Eva Mendes i 2014 blev mor til sin ældste datter, trak hun sig ellers for en periode fra sit arbejde som skuespillerinde.

Den 46-årige mor til to afslørede dog for nogle måneder siden, at hun er klar til at trække i arbejdstøjet igen.

»Jeg hylder og ser op til de kvinder, der kan klare det hele, men jeg er ikke én af dem,« siger hun til The Sunday Morning Herald og fortsætter:

»Jeg havde muligheden for ikke at arbejde og indså, hvor heldig jeg er at have det valg. Jeg har været så glad for min lille boble med mine babyer, men nu er de pludselig fire og seks år, og nu begynder jeg at føle, at min ambition for at arbejde er på vej tilbage.«

Det kommer dog til at kræve et helt bestemt manuskript, for at hun vender tilbage til skærmen. Mendes indrømmer nemlig, at hun i dag har nogle helt andre krav til roller.

»Efter jeg har fået børn, er jeg meget ekstrem. Der er så mange ting, jeg ikke vil. Jeg ville for eksempel ikke lave de fleste af de film, jeg allerede har lavet. Jeg vil ikke lave noget voldeligt, og jeg vil heller ikke lave noget som helst seksuelt,« har hun tidligere udtalt til Entertainment Tonight, hvor hun uddybede:

»Så ja... Det betyder stort set, at jeg kun er klar til Disney-film. Det er den eneste mulighed, der er tilbage.«