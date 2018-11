Den legendariske forfatter J.R.R. Tolkien – som blandt andet står bag Ringenes Herre - er røget ud i en racisme-storm 45 år efter hans død. Det skriver The Times.

Den noget ophedede debat er opstået, efter science fiction-forfatteren Andy Duncan i sidste uge i podcasten Geeks Guide to Galaxy lancerede et angreb på Tolkien. Fokus var orkerne i Tolkiens bøger.

»Det er svært ikke at få øje på, når man læser Tolkien, de gentagne hentydninger til, at nogle folkeslag bare er værre end andre, og umiddelbart – hvis man omfavner det for meget i længden – kan den idé have grelle konsekvenser for en selv og samfundet.«

Han mener, at Tolkiens beskrivelse af orkerne er klassisk racistisk. I stedet for at søge at forstå dem i sine tekster, bliver de dæmoniseret.

RINGENES HERRE, ORKER. Foto: NF Vis mere RINGENES HERRE, ORKER. Foto: NF

»Man kan jo nemt forestille sig, at alle de mennesker, der løber den onde leders ærinde, simpelthen gør det for at overleve. Men det er lettere at dæmonisere modstandere end at forsøge at forstå dem,« siger Andy Duncan.

Og hvis du nu sidder og tænker, at det her bare er en nørdet analyse af en nørdet verden, så tro om igen.

Tolkiens værker har fået lignende kritik før. Flere medier har fundet en svada frem, som Stephen Shapiro, akademiker og professor i kulturstudier, tilbage i 2002 sendte af sted mod Tolkiens bøger og beskrivelser af orker.

»Helt simpelt, så var Tolkiens helte hvide, og de onde var sorte, havde skæve øjne, var grimme, uartikulerede og en fysisk underudviklet horde.«

J.R.R Tolkien blev 83 og døde i 1973. 45 år senere raser debatten: var han i virkeligheden racist? Foto: HO Vis mere J.R.R Tolkien blev 83 og døde i 1973. 45 år senere raser debatten: var han i virkeligheden racist? Foto: HO

Den slags beskyldninger mod en mand, som vel godt kan betegnes som en helt for millioner af mennesker, har ikke fået lov til at stå alene.

På sociale medier har fans af Tolkien raset mod beskyldningerne om racisme, og i New Statesman America gik journalist og forfatter Ed Jefferson tirsdag kraftigt i rette med debatten.

'Ring til politiet. En nørd har sagt noget om Ringenes Herre på en podcast,' indleder Jefferson artiklen, og herefter skyder han ellers med skarpt.

Han mener ikke, at Tolkiens bøger skal bruges i en moderne kulturkamp om racisme og politisk korrekthed og kalder det ’ufatteligt idiotisk og meget gennemskueligt’, at nogen bruger Tolkien til at starte en sådan debat.

Flere af dem, der forsvarer Tolkien, har flittigt fremhævet et brev, som Tolkien skrev til sin tyske forlægger i 1938. Her blev han bedt om at bekræfte, at han var af arisk afstamning, men det afviste han blankt at gøre.

Samtidig er Tolkien citeret for at være åben modstander af apartheid.

På den anden side har kritikere af Tolkien flittigt delt et uddrag af et brev fra 1958, hvor han beskriver orkerne i noget nær racistiske termer.

»Orkerne er helt klart korruptioner af de former, man ser i elvere og mennesker. De er (eller var) brede, fladnæsede, tyndhudede, havde brede kæber, skæve øjne. Faktisk var de degraderede og uhumske versioner af de (for europæerne) grimmeste mongol-typer.«

Debatten raser nu i debatspalterne i flere af de fineste medier i verden – og ser ikke ud til at stoppe lige foreløbigt.