Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere tv-vært Sisse Fisker skal ikke længere være direktør.

Hun skifter nemlig tilværelsen i toppen af sin egen fond ud til fordel for at komme tilbage på skolebænken.

»Jeg skifter rolle og har dybest set sagt op. Jeg skal tilbage og være bestyrelsesformand, så jeg kommer ud af driften,« lyder det fra den tidligere tv-vært til Billed-Bladet.

Overfor B.T. uddyber Sisse Fisker, at skiftet først sker til nytår.

»Jeg stopper som direktør og hopper op i bestyrelsen og bliver formand nytårsaften. Det glæder jeg mig super meget til,« skriver Sisse Fisker i en mail.

Men beslutningen har altså været længe undervejs.

»Det er ganske udramatisk og noget vi i SMILfonden har arbejdet på længe,« understreger hun.

På 46-årige Sisse Fiskers sociale medier står hun dog stadig angivet som direktør for SMILfonden.

Sisse Fisker droppede jobbet som tv-vært på DR tilbage i 2015 til fordel for at prøve lykken som selvstændig. Foto: Bjarke Bo Olsen Vis mere Sisse Fisker droppede jobbet som tv-vært på DR tilbage i 2015 til fordel for at prøve lykken som selvstændig. Foto: Bjarke Bo Olsen

Men hun stopper altså også først i direktørstolen i det nye år, hvor hun efterfølgende starter på en bestyrelsesuddannelse.

Først skal der dog tankes energi, forklarer den tidligere tv-vært til B.T.



»Jeg tager 100 dages timeout til at slappe af og tanke energi. Til at være sammen med min familie og komme på ski i Italien og på padelcamp i Spanien,« skriver Sisse Fisker og fortsætter:

»Og så tage en bestyrelsesuddannelse og komme stærkt tilbage som formand i SMILfonden i april. Plus et par andre bestyrelser, hvor jeg kan bidrage med min viden om kommunikation, iværksætteri og filantropi.«

Så den aftrædende direktør Sisse Fisker vil altså fortsat være involveret i SMILfonden, som hun stiftede tilbage i 2014.

Fonden har til formål at lave arrangementer og underholdning for syge børn.

Ideen til fonden fik hun, fordi begge hendes og ægtemanden Sune Mogensens to sønner, Isak og Samuel, var en del indlagt på Rigshospitalet som små, hvor de begge måtte opereres for lyskebrok.

Sisse Fisker startede sin karriere som tv-vært på TV 2 Sporten, og efterfølgende skiftede hun over til konkurrenten DR, hvor man nok særligt kan huske hende for hendes mangeårige værtsrolle på 'Aftenshowet'.

I dag arbejder den tidligere tv-vært som forfatter og foredragsholder, og hun er ikke mindst fortsat involveret i sin fond SMILfonden.