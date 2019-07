Den ridderslåede Beatles-stjerne Paul McCartney har et imponerende CV efterhånden, men som 77-årig er han endnu ikke færdig med at skrive titler på det.

Nu er det nemlig titlen som musical-komponist, der skal tilføjes hans lange liste af bedrifter.

Det bliver den, når han i slutningen af 2020 debuterer med en ny fortolkning af Frank Caoras filmklassiker 'It's A Wonderfull Life', skriver BBC News.

»Som mange af disse ting startede det hele med en e-mail. At skrive en musical er ikke noget, der nogensinde har appelleret til mig, men Bill og jeg mødte Lee Hall og havde en chat, og jeg syntes, at det kunne være interessant og sjovt,« sagde Paul McCartney.

Paul McCartney var fire år gammel, da filmen kom i 1946.

Den handler om en selvmordstruet mand, der bliver reddet af sin skytsengel, og McCartney kalder den en universel klassiker, som alle kan relatere til.

Lee Hall, der skrev Billy Elliot og Elton Johns biografi-film Rocketman, skal skrive manuskriftet og arbejde på teksterne sammen med den gamle Beatles bassist.

»Det er min favoritfilm, den har det hele - komedie, patos og en sjælden menneskelighed, som har berørt generation efter generation,« fortæller Lee Hall.

Han er overordentlig stolt over at få lov til at bringe filmen til musicalens scener, især fordi han får lov at gøre det med selveste sir Paul McCartney.

»Pauls kløgtige hoved, følelsesmæssige ærlighed og musikalske brilliance tilfører en helt ny dybde og bredde til denne klassiske fortælling. Jeg har det, som om en engel våger over mig,« sagde Lee Hall.

Produceren Bill Kenwright fortæller, at han længe gerne har villet adapterer denne film til musicallens verden - længe inden filmen kom på de skrå brædder i USA.

Faktisk, så kontaktede han filmens oprindelige instruktør Frank Capra helt tilbage i starten af sin karriere, hvor han bad om lov til at lave den som musical.

Instruktøren bag filmen 'It's A Wonderfull Life' Frank Capra - dateret 6. marts 1937. Vis mere Instruktøren bag filmen 'It's A Wonderfull Life' Frank Capra - dateret 6. marts 1937.

Her fik han et venligt, håndskrevet afslag fra Capra, men årtier senere blev han ud af det blå tilbudt rettighederne til det, og tog derefter kontakt til den levende legende Paul McCartney.

Men det er ikke første gang, filmen har været sat op som musical.

I 1986 i USA blev der lavet en forestilling, som gik mildest talt skidt. Den blev udskudt flere gange, fordi man ikke kunne blive enige om, hvem der havde rettighederne, som filmen var baseret på.

Det var først i 1991, efter komponisten var død, at premieren blev gennemført. I 2006 kom en off-Broadway genoplivning, som fik blandede anmeldelser.