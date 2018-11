Den populære tv-legende sir Michael Parkinson kunne nemt læne sig tilbage, slappe af og reflektere over sin stjernekarriere. Men det vil han ikke.

I 36 år har den 83-årige vært interviewede verdens største stjerne i sine tv-shows gennem tiden. Og det agter han at fortsætte med.

»Jeg vil dø på scenen. Jeg arbejder, fordi jeg har lyst, og ikke fordi det er nødvendigt. Det er den største frihed,« siger sir Michael Parkinson i et interview til Mirror.

Selvom britiske Parkinson fortsætter i tv-rollen, spiller hans fremtrædende alder ham alligevel et puds.

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at mit arbejde er ligeså nemt, som det plejer. Jeg plejede at have en hukommelse ud over det sædvanlige, og nu glemmer jeg alting. Det er noget, der er uundgåeligt i min alder og en meget lille pris at betale,« siger den 83-årige vært i interviewet.

Selvom den største gene for ham lige nu er sin manglende hukommelse, så har den ikoniske vært ikke gået uden om sygdom. I 2013 fik Parkinson erklæret prostatakræft. I dag er han raskmeldt, men sidste år blev han opereret i rygsøjlen.

»Kræft ændrer ens liv. Men det værste af alt var rygsøjleoperationen sidste år. Problemet med det er selvfølgelig, at du ikke kan gå efter operationen,« siger sir Michael Parkinson til Mirror.

Michael Parkinson har gift med sin hustru Mary Parkinson, der også er journalist, gennem 59 år. Sammen har de tre børn. Sir Michael Parkinson er blevet kaldt 'Storbritanniens bedste tv-vært' af den britiske avis 'The Guardian.