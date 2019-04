Datingmarkedet er et brutalt sted at være, og det er ikke nødvendigvis en fordel at være prinsesse, når man skal ud og finde eneste ene.

Det kan den norske prinsesse Märtha Louise fortælle om, efter hun og eksmanden Ari Behn gik hver til sit i 2016 efter 14 års ægteskab.

Her, to år senere, er prinsessen stadig single, og den royale titel er ikke nødvendigvis en fordel, skriver det norske medie Dagbladet.

I podcasten ‘Ufiltrert’ bliver Märtha Louise spurgt af programlederen Else Kåss, om det gør det sværere at date, når man har en royal titel, hvortil prinsessen svarer:

»Det ved jeg ikke helt, måske lidt.«

Hun bliver også spurgt, om hun kan være på Tinder, men siger, at det ikke er en mulighed. Om det er, fordi hun er royal, eller en personlig beslutning, nævner hun ikke.

Selvom hun har været i offentlighedens søgelys, siden hun blev født, så er det stadig ikke så rart for hende, at folk har forudindtagede meninger om hende.

Hun vil dog ikke svare på spørgsmålet om, hvorvidt hun har tid til date oven i den travle hverdag med tre børn og karrieren. Hun har dog tidligere fortalt til Dagbladet, at hun ønsker at finde kærligheden på ny, og at hun ikke har lyst at være alene resten af sit liv.