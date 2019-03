Produceren Al Jean deler nu sin bekymring efter, at The Simpsons afsnittet med Michael Jackson blev fjernet af lederne bag serien.

»Det var ikke bare en komedie for ham, det var noget, der blev brugt som et redskab. Jeg tror, det var en del af det, han brugte til at bløde drengene op«.

Det fortalte Al Jean til mediet The Daily Beast.

Michael Jackson afsnittet var det første, hvor Al Jean var hovedforfatter og producent, og han var enig med skaberen Matt Groening og chefproduceren James L. Brooks, da de besluttede at fjerne afsnittet.

Skaberen bag simpsons Matt Groening (V) og producer Al Jean. Foto: Paco Campos Vis mere Skaberen bag simpsons Matt Groening (V) og producer Al Jean. Foto: Paco Campos

Han fortalte, at selvom han ikke var ubetinget glad for at fjerne afsnittet fra 1991, så var han fuldstændig enig i beslutningen.

Al Jean siger i interviewet, at han er bange for, at Jackson brugte sin optræden i den populære animationsserie med dystre formål, hvilket gjorde ham utrolig ked af det.

Han forklarer, at hvis man ser dokumentaren ‘Leaving Neverland’ og bagefter ser The Simpsons afsnittet med Michael Jackson, så ser det ud som om, at Kongen af pop har misbrugt sin rolle i serien.

Den 58-årige producer og forfatter understreger dog, at det er hans egen personlige mening, men at han står ved den, selvom det er et følsomt emne.

Har din opfattelse af Michael Jackson ændret sig efter skriverierne om den nye dokumentar?

Det er ikke noget, han kan underbygge med fakta og heller ikke noget, han med sikkerhed ved, men det gør ham trist at tænke på, at Jackson kunne have udnyttet serien.

Afsnittet hvor Michael Jackson medvirker, blev sendt to år inden Jackson blev anklaget for pædofili første gang i 1993.

Når Jean kigger tilbage, får afsnittet en helt anden betydning, end det havde dengang, og han fortæller, at med det, han ved nu, giver afsnittet en falsk mening, og medvirker til beslutningen om at fjerne afsnittet.

‘Leaving Neverland’ har vist sig at være en eksplosiv og splittende dokumentar. Den viser påstandene fra Wade Robson og James Safechuck om, at de blev sexuelt misbrugt af Jackson, da de var mellem 7 og 11 år gamle.

Allerede inden premieren på 'Leaving Neverland' anlagde Jacksons familie sag mod streamingtjenesten HBO, der står bag dokumentaren, og krævede 100 millioner dollar i erstatning.

'En skamløs udlevering af en uskyldig mand, som ikke længere er her til at forsvare sig,' lød det i en udtalelse fra familiens advokat.