Simone og Philips ønskebarn kom i morges til verden efter en hård fødsel.

Simone Hvenegaard og Philip May, der fandt kærligheden på ‘Paradise Hotel’, er i morges kl. 07.03 blevet forældre til en lille dreng. Det afslører Philip på et opslag på Instagram.

'Er overvældet over følelser jeg slet ikke troede jeg havde, JEG ER BLEVET FAR,' jubler han og fortsætter:

'Så fik jeg endelig min lille familie, jeg sidder stadig og er rørt til tårer!'

I opslaget afslører Philip også, at Vilmar, som sønnen nu officielt skal hedde, er en stor kleppert på 4300 gram og 56 centimeter.

Herunder kan du se Philips søde opslag, hvor han stolt viser sin lille familie

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Philip May Dreier Mikkelsen (@philipmay_)

Hård fødsel

Den lille familie har det alle godt, men det var en hård fødsel, der tog 8,5 time, før lille Vilmar var sikkert ude hos sine forældre.

'Det var en hård start på verden, han fik, hvor han blev taget med sugekop. Men Simone og jeg kunne ikke være lykkeligere, og nu når vi snakker om Simone, hoooold da op! Hvor er hun overmenneskelig sej, sikke en udholdenhed, sikke et gå på mod, sikke en optimisme. Jeg har så meget respekt for det kvindemenneske,' roser Philip sin kæreste.

Simone, der selv har fødselsdag den 27. december, var altså meget tæt på at få livets bedste fødselsdagsgave.

Lille Vilmar

Simone og Philip holder sig til planen fra start og kalder deres nyfødte søn for Vilmar – et navn som Simones mor foreslog, efter at have set et program på tv, hvor der var en dreng, der hed Vilmar.

»Jeg kunne meget godt lide Valdemar og Villy, og det er de to navne, der er slået sammen nu. Jeg synes, at det er sødt, og jeg kan godt se ham have det gennem hele livet,« fortalte Philip til Realityportalen forud for fødslen.

Hvorvidt Vilmar skal hedde May, Hvenegaard, Nielsen eller en kombination af det hele, har parret endnu ikke offentliggjort.

Simone og Philip har for nylig købt et hus i Slagelse, hvor de har plads til den nye familieforøgelse.

Denne artikel blev bragt i samarbejde med Realityportalen.