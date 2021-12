»Det er måske lidt kedeligt at sige sådan, men jeg synes helt ægte, at det er så naturligt at være far. Og de tanker, jeg havde haft inden, de var på ingen måde naturlige,« siger skuespilleren Simon Stenspil og tilføjer:

»Der troede jeg, mit liv ville være forbi.«

Sammen med sin kæreste, 'Sygeplejeskolen'-skuespillereren Anna Stokholm, blev han for tre uger siden forælder for første gang.

Den lille dreng har endnu ikke fået noget navn, for 'det ville være skidesynd for ham, hvis han fik 25 fornavne', siger den nybagte far, der endnu ikke har formået at snævre feltet af gode navne ind.

Derfor hedder han foreløbig 'Baby' eller 'Lillen'.

»Det er virkelig vildt at give et andet menneske et navn. Jeg ved godt, man kan ændre det for 500 kroner, men det er noget, man identificerer sig med resten af livet, og det synes jeg er totalt vildt at skulle gøre for et andet menneske,« siger han.

Men når 38-årige Simon Stenspil fortæller, at han frygtede, hans liv ville være forbi, når 'Lillen' kom til verden, skal det måske tages med et gran salt, erkender han.

»Men det er en kæmpe ændring. Før var det bare mig. Der var det bare mig, det handlede om. Og jeg skulle ikke tage stilling til andre end mig selv, og jeg skulle også kun tjene penge til mig selv. Nu skal jeg forsørge et andet menneske, og det betyder noget, og det tror jeg lige, man skal vænne sig til. På den måde er det en stor omvæltning,« siger Simon Stenspil.

Simon Stenspils kæreste, skuespiller Anna Stokholm, til pressemødet på årets sæson af TV 2-serien 'Sygeplejeskolen', hvor hun var højgravid. Foto: Ida Marie Odgaard

Foreløbig har frygten dog været ubegrundet. 'Baby' har ifølge sin far vist sig at være en 'eksemplarisk og skidesød dreng'. Og det har været ganske naturligt for både mor og far at træde ind i forældrerollen.

»Men det er aldrig på den måde sjovt at blive vækket hver anden til tredje time for at skifte en ble,« erkender Simon Stenspil.

»Og så skærer det selvfølgelig i hjertet, når der er en lillebitte dreng, der græder, og man ikke ved, hvad man skal gøre. Men altså, lige nu vil han enten sove, have skiftet ble eller have mad. Der er heldigvis ikke så mange muligheder. En cola hjælper ikke,« smiler han.

Da B.T. møder skuespilleren fredag aften, er han på vej ind for at se finalen i 'Vild med dans' – et program han selv vandt sammen med Asta Björk i 2018. Og den nybagte far er i hopla over at få en aften ude.

Simon Stenspil og Asta Björk vandt 'Vild med dans' i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

På spørgsmålet om, hvad det fedeste ved at være blevet far er, svarer han derfor prompte.

»Det fedeste er lige nu er – må man sige det? – når han sover,« svarer han og griner.

»Det mente jeg ikke... jo, jeg gjorde. Nej, det fedeste er at se udviklingen. At gå fra, at han kagede rundt i de første to uger og nu kigger én i øjnene – det er totalt syret. Og kærligheden til et nyt menneske – man fatter slet ikke, at det kan lade sig gøre. Det er ret vildt.«