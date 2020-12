De danske brødre Simon og Mads Hegelund er takket være deres tennistalenter havnet i Will Smiths kommende film om Serena og Venus Williams.

De har aldrig før medvirket i en film, og ingen af dem har nogensinde haft skuespillerdrømme. Alligevel spiller Simon og Mads Hegelund – bogstaveligt talt – med i Will Smiths kommende film 'King Richard'.

»Vi spiller det samme, som vi er i virkeligheden – tennis pros, som det hedder på engelsk. Altså tennistrænere og spillere,« fortæller Mads Hegelund, da vi møder brødrene på en tennisbane i Los Angeles.

Søskendeparret er født og opvokset i Virum uden for København, men flyttede i 2008 til USA på grund af farens job. Begge brødre har spillet tennis, siden de var små, og det var også sporten, der i sin tid landede dem et scholarship til college.

De seneste tre år har de boet i Los Angeles, hvor de sideløbende med deres job som trænere for private klienter blandt andet har arbejdet for Joe & the Juice, der har flere butikker i byen. Så at de pludselig havnede i en stor Hollywood-produktion, var lidt af et tilfælde.

»En af vores venner, der er skuespiller, så, at de søgte tennisspillere, der både kunne være spillere og trænere og havde det rigtige look. Så det var ham, der indsendte vores reel (videoklip til casteren, red.) lidt for sjov,« fortæller 30-årige Mads.

»Så gik der ikke længe, før vi stod på settet. Det var sgu noget af en oplevelse,« fortsætter 29-årige Simon.

'King Richard' handler om søstrene Serena og Venus Williams, men fokus er på fortællingen om deres far, Richard, der havde en klar ambition om, at hans døtre skulle nå toppen af international tennis. Rollen som Richard bliver spillet af Will Smith selv, som også er producent på filmen.

Mads og Simon endte med at være med på optagelserne i knap tre fulde dage i november og kan forvente en check på omkring 2.000 dollar (cirka 12.200 kroner) for deres indsats. Men derudover har de fået sig en oplevelse for livet, for trods timevis med ventetid var det fascinerede at opleve en så omfattende filmoptagelse fra første parket – og de to danskere kom da også helt tæt på Will Smith.

»Vi stødte ind i ham, og så var det kun naturligt, at vi introducerede os selv. Han spurgte endda til os, og fordi han kunne se, vi stod med vores ketsjere og lignede sådan nogle klassiske tennisspillere, ville han høre lidt om vores historie. Han kan godt lide Danmark, og han kan også godt lide tennis. Det var en meget sjov oplevelse,« fortæller Simon.

»Man kunne virkelig mærke, hvordan han ejer filmen og har en vision. Han er en del af det i alle led og kigger en i øjnene, selv om man kun er der et par dage ud af et halvt år. Det var sjovt at være en del af og vildt at se en produktion med tusindvis af mennesker med hver deres klare funktion,« siger Mads.

I den scene, de to brødre er med i, spiller de et par lokale amerikanske tennisstjerner, der møder Serena og Venus ved en kamp netop i Los Angeles.

»Vi taber så, men nu må vi se, hvad der kommer, når den er blevet klippet sammen. Om vi ser gode eller dårlige ud, eller man ser, vi taber – det må tiden vise,« siger Mads.

Det får vi svaret på, når filmen har premiere i slutningen af 2021, men selv om Mads og Simon ikke må afsløre noget om filmen, tør de godt røbe, at de ikke har nogen deciderede replikker.

»Vores tennis taler for sig selv,« siger Simon med smil, og Mads supplerer smilende:

»Der er mimik, fordi det jo er en kampsituation, og vi snakker til hinanden, men vi har ikke reelle replikker. Det er næste gang.«