Simon Kvamm havde stor succes som en del af 'Drengene fra Angora', og nu vender han tilbage til DR og komediegenren med serien 'Guru'.

Som F.C. Midtjylland-tilhængeren Baune og cykelrytteren Pim de Keysergracht har Simon Kvamm bevist sin tæft for komedie. Og nu kan der måske snart tilføjes endnu en sjov karakter til CV'et.

Det fortæller han i seneste afsnit af Christian Fuhlendorffs podcast, 'Hva så?!', hvor Simon Kvamm også løfter lidt af sløret for seriens handling i det, han kalder et comeback til komedie.

»Jeg spiller en person, der på en eller anden måde kunne have været mig selv. En mand på min egen alder, som man møder, da han flytter fra København og hjem til Silkeborg, hvor jeg også kommer fra. Der flytter han til for at starte op som life-coach,« siger Kvamm.

Han fortæller også, at det er en idé, der har været længe om at blive realiseret.

»Det er sådan et projekt, jeg har arbejdet på i alt, alt for mange år. Det er en tv-serie, hvor jeg har haft en idé om at lave noget, der genremæssigt er sjovt, men også dramatisk.«

Han tror, at dramaelementet er en af grundene til, at det har taget lidt tid at få overtalt en tv-station til at gå med på ideen.

Den anden grund til det langstrakte forløb er, at han tidligt i processen påtog sig for mange forskellige roller i projektet.

Simon Kvamm får selskab på skærmen af Frederik Cilius, som var den ene halvdel af det ekstremt populære radioprogram 'Den Korte Radioavis'.

I serien skal Cilius' karakter være life-coach for Simon Kvamms karakter.

Det stopper dog ikke her, for Kirsten Lehfeldt har også fundet vej til rollelisten.

B.T. har talt med Simon Kvamm, der fortæller, at han gerne vil vente et par uger med at sætte flere ord på den kommende serie.

'Drengene fra Angora' blev sendt i 2004. Siden dets afslutning har Simon Kvamm beskæftiget sig med flere musikalske projekter - heriblandt Hugorm, som han lancerede sidste år.