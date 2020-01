Simon Kvamm er for tiden i gang med at prøve flere nye ting af.

For det første flyttede han med sin familie i sommer tilbage til hovedstadsområdet efter en årrække ved Vesterhavet i Klitmøller.

Derudover meddelte Nephew under deres koncert på Smukfest, at de stoppede, og for et par uger siden annoncerede Simon Kvamm så, at han nu er en del af producertrioen Hugorm, der blandt andet spiller på årets Roskilde Festival.

Da han onsdag aften mødte op til gallapremiere på den nye 'Klovn'-film, luftede han udover et Hugorm-halstørklæde samtidig sin nye korthårede frisure. En frisure, der blev afsløret forleden i musikvideoen til Hugorm-nummeret 'Folk skal bare holde deres kæft', hvor han med en trimmer selv står for klipningen.

Simon Kvamm på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Simon Kvamm på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det (Frisuren, red.) er faktisk meget befriende. Det er meget praktisk forstået på den måde, at jeg ikke skal tænke på, hvordan det sidder,« lød det fra Simon Kvamm, der også ser det som en symbolsk handling.

»Det var jo lidt to hensyn, der gik op. Jeg har gang i et nyt band og havde lyst til at komme af med noget - også håret.«

Simon Kvamm er meget spændt på, hvad der kommer til at ske med Hugorm-projektet. Modsat fx Nephew, der er et kæmpe maskineri, går det lidt hurtigere i den nye konstellation.

»Vi behøver ikke mødes i et sommerhus for at lave ny musik. Her kan vi spytte noget ud hele tiden, hvis vi vil. Jeg glæder mig rigtig meget til vores første koncerter.«

Frank Hvam og Casper Christensen ankommer i en minibus med fire klædt i drag til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Frank Hvam og Casper Christensen ankommer i en minibus med fire klædt i drag til gallapremiere på filmen 'Klovn The Final', i Bremen Teater onsdag den 29. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Med hensyn til 'Klovn'-universet har Simon Kvamm flere gode grunde til at bakke op.

Efter at være flyttet til Dragør er han næsten blevet nabo til Frank Hvam. Han og Frank Hvam er medejere af Bremen Teater (hvor aftenens gallapremiere blev afholdt), og så har Simon Kvamm medvirket i den første 'Klovn'-film og i et afsnit af tv-serien.

»Jeg har altid følt et vis slægtskab med Casper og Frank. Vi var jo med i et afsnit af serien som 'Drengene fra Angora', hvor ideen var, at Frank skulle være en del af vores hold. Det var sjovt at lave,« husker han tilbage.

Han har ikke nogen rolle i den nye 'Klovn'-film, og derfor var han ekstra spændt på at se, hvad Casper Christensen og Frank Hvam denne gang har fundet på.