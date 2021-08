På deltagerlisten til den kommende sæson af 'Toppen af poppen' er Simon Kvamm.

I det populære format drager syv danske musikere til Mols Bjerge for at fortolke hinandens numre.

Orkestret, The Antonelli Orchestra, der også er kendt fra 'Vild med dans', står normalt for at levere musikken, mens stjernerne sørger for vokalen.

Men i dette års udgave har Simon Kvamm ved flere lejligheder også inviteret sit eget band, Hugorm, med.

Simon Kvamm. Foto: Martin Sylvest

»Det har været enormt fedt at få lov til at gøre noget nyt og have mit band med,« fortæller han til B.T.

»Vi har lavet nogle versioner, der er mærkelige og eksperimenterede helt til kanten.«

Deltagelsen er Simon Kvamm meget glad ved, og inden han drog mod Mols Bjerge, tog han en beslutning:

»Jeg smed de strategiske overvejelser omkring, hvad jeg ville vinde eller tabe på det. Det er sikkert corona, der gør det – jeg savnede bare at lave noget musik og hænge ud med nogle musikere,« siger han.

På skærmen kan man endda se frem til at se en helt ny side af den folkekære sanger.

»Jeg havde forsvoret, at jeg skulle være sådan en af dem, der skulle få våde øjne af det her. Men det må jeg nok indrømme, at det var der da nok et enkelt tidspunkt, hvor jeg får.«

Det var noget, der kom bag på Simon Kvamm.

»Jeg havde ikke troet, jeg ville nå derhen, men det må jeg nok erkende, jeg gjorde. Det tror jeg ikke, jeg har gjort på tv før – i hvert fald ikke som mig selv,« fortæller han.

Årets deltagere samlet til pressemøde på 'Toppen af poppen'. Foto: Martin Sylvest

Simon Kvamm er blandt andet kendt som forsanger i både Nephew, De Eneste To og nu Hugorm. Udover det, har han spillet med i flere satireprogrammer på DR, herunder 'Drengene fra Angora' og senest i sin egen komedieserie 'Guru'.

Inden længe tager han de øvrige bandmedlemmer, Simon Gorm og Arni Bergman, under armen og drager på Danmarksturné med Hugorm. Det er noget, han ser meget frem til.

»Jeg håber, det bliver en fest. Noget, hvor folk bliver fysiske og hopper, sveder og spytter hinanden i hovedet, og hvad man nu ellers ikke har kunnet længe.«

'Toppen af poppen's 11.sæson har premiere på TV 2 og TV 2 Play 5. september, hvor Simon Kvamm medvirker sammen med Malte Ebert, Maria Bramsen, Katinka Bjerregaard, Alex Vargas, Hjalmer og Mathilde Falch.