Det må være en glad Simon Kvamm, som kan kigge på sit årsregnskab fra 2019.

I sit anpartsselskabet Walkie Talkie Boy var der nemlig en svimlende indtjening på hele 4,4 millioner kroner, og de finansielle indtægter lød på 1,8 millioner kroner.

Beløbet er før skat har taget sin andel, så resultatet endte på 3,6 millioner kroner, og det fik altså Simon Kvamm til at trække to millioner kroner ud til sig selv.

Derudover så blev der udbetalt en løn på 1,7 millioner kroner til firmaets to ansatte.

2019 var altså et særdeles godt år for Nephew-forsangeren og Walkie Talkie Boy, for ved udgangen af 2019 lød formuen i firmaet på hele 19,4 millioner kroner. Og det er vel og mærke et beløb, der tilfalder Simon Kvamm, da han er alene-ejer af firmaet.

I 2018 var egenkapitalen på lige knap 17,9 millioner kroner, så det er altså to millioner, som Simon Kvamm har kunnet lægge til sin egen kapital på bare et år.

Men Simon Kvamm er da heller ikke bange for at bruge pengene. Sidste år købte han og konen Stine Skaaning Ellerbæk nemlig en villa på 242 kvadratmeter i Dragør. Huset er på to etager og ligger i tredje række ned til vandet. Her måtte parret smide 9,5 millioner kroner på bordet for den store villa.

Inden da boede parret, samt deres to børn, i den anden end af Danmark, nærmere betegnet Klitmøller.